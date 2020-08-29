Северную Корею заподозрили в передаче зашифрованных посланий через Youtube. Так, при помощи сервиса страна​​​​​​ якобы передала серию загадочных чисел, которые предположительно являются зашифрованным сообщением ее шпионам на Юге.

Об этом пишет Южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на подозрительный видеоролик, который разместило на своей YouTube-странице официальное "Радио Пхеньян".

Так, в нем женщина-диктор прочитала то, что она назвала "заданием по анализу информационных технологий университета дистанционного обучения для агентов экспедиции № 719".

Она повторяла такие фразы, как "№23 на странице 564", "№19 на странице 479" в течение одной минуты в посте, который был просмотрен 2500 раз по состоянию на 11 часов утра. После этого он был удален.

"Это первый раз, когда Пхеньян использовал глобальную платформу обмена видео для отправки закодированных сообщений", – сообщается в материале агентства.

Сообщается, что Северная Корея не транслировала такие, казалось бы, "случайные числа" по радио со времен холодной войны, но это первый раз, когда Пхеньян использовал глобальную платформу обмена видео "для отправки явно закодированных сообщений".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын делегировал больше обязанностей своим помощникам, в том числе своей сестре Ким Ё Чжон, которая стала фактически вторым человеком в стране.