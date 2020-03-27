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27 марта • обновлено в 18:38
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Северная Македония официально вступила в НАТО

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Северная Македония в пятницу, 27 марта, официально стала 30-м членом НАТО.

Флаг страны поднимут над штаб-квартирой Альянса 30 марта, сообщил в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"США как хранитель договора получили документ о присоединении к Североатлантическому альянсу от Республики Северная Македония", – заявил он.

"Мы подтверждаем нашу приверженность коллективной обороне в соответствии со статьей 5, краеугольным камнем Трансатлантического альянса", – подчеркнул Помпео.

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Автор
Дарья Дурова
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