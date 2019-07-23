Северная Корея захватила российское судно: 17 моряков попали в плен

Северная Корея захватила рыболовецкое судно России "Сянхайлинь-8" с 17 моряками на борту.

Об этом сообщил замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей кораблем, Сергей Седлер, передает "Коммерсант".

Инцидент произошел еще 17 июля, однако подробности стали известны только во вторник, 23 июля. Отмечается, что на судне находились 15 россиян и 2 южнокорейца — они направлялись из южнокорейского порта Сокчо в Японское море. Северная Корея захватила корабль, который шел без груза, в 55 милях от границы страны.

Северная Корея захватила российское судно photos.sakhalin.name

"В 4 часа утра 17 июля прямо на ходу на корабль высадились пограничники и отключили все средства связи. Мы даже не сразу поняли, что случилось, сначала думали, что они дрейфуют, но потом поняли, что их захватили", – рассказал Седлер.

Все моряки были доставлены в северокорейский порт Вонсан , где их поместили в закрытые каюты. "Там нет вентиляции, температура +30–35 градусов", – поделился Седлер.

По словам консула РФ, россиян регулярно обыскивают и допрашивают, что является первым подобным случаем у берегов Северной Кореи.

Как уточняет "РБК", причиной ареста якобы стало незаконное пересечение границы так называемой зоны военного охранения, которую КНДР произвольно установила в 50 морских милях от берега.

"Почему-то корейцы придумали, что 50 миль — это "зона их военного охранения", никаким международным институтом не признанная. Это нам сказали в посольстве", – рассказал владелец компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самолет воздушных сил России нарушил воздушное пространство Южной Кореи. В результате истребители южнокорейских ВВС подняли по тревоге, они сделали предупредительные выстрелы.

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