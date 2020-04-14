Северная Корея снова тайно запустила ракеты: соседи заговорили о войне

Северная Корея во вторник, 14 апреля, осуществила запуск противокорабельных крылатых ракет в Японское море.

Стрельбы диктаторский режим посвятил дню рождения покойного лидера страны Ким Ир Сена, а также решил провести их одновременно с выборами в Южной Корее, передает Yonhap News Agency.

КНДР запустила ракеты Yonhap News Agency

Отмечается, что ракеты класса "земля-корабль" были выпущены к северо-востоку от районов, прилегающих к восточному прибрежному городу Мюнхону, около 7 часов утра. Стрельбы продолжались более 40 минут. Ракеты пролетели около 150 километров, прежде чем упасть в воды у восточного побережья.

В Южной Корее незамедлительно отреагировали на провокацию КНДР и заверили, что военные внимательно следят за ситуацией и находятся в состоянии полной боеготовности из-за угрозы новых запусков ракет Пхеньяном.

Как сообщал OBOZREVATEL, Северная Корея 2 марта впервые в 2020 году запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. Подобные испытания КНДР вновь прошли вопреки резолюции Совета безопасности ООН. В результате стрельб возникло сильное землетрясение.