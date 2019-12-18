"Севастополь не был украинским!" Оккупантов в России взорвала идея Зеленского

Российский сенатор Алексей Пушков цинично высказался об идее президента Украины Владимира Зеленского лишить город Севастополь особого статуса.

Так, в своем Twitter он написал, что городу якобы от этого "ни жарко, ни холодно". "Само упоминание о Севастополе следует убрать из Конституции Украины, поскольку он не имеет к ней отношения. Виртуальные игры", – высказался он.

Севастополь Иллюстративное фото

В свою очередь депутат Госдумы России от "севастопольского региона" Дмитрий Белик утверждает, что Севастополь никогда фактически не передавался Украине и по ошибке находился в ее составе.

"Так, в 1954 году из РСФСР в состав УССР была передана именно Крымская область, где не было никакого упоминания о Севастополе", — сказал Белик.

Комедия продолжается: Зеленский решил убрать из Конституции Украины понятие "особого статуса" Севастополя. Но городу от этого ни жарко, ни холодно. Само упоминание о Севастополе следует убрать из Конституции Украины, поскольку он не имеет к ней отношения. Виртуальные игры. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 18, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в проекте закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", инициатором которого является президент Украины Владимир Зеленский, исчезло упоминание о "специальном статусе" Севастополя.

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