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18 декабря • обновлено в 11:44
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"Севастополь не был украинским!" Оккупантов в России взорвала идея Зеленского

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Российский сенатор Алексей Пушков цинично высказался об идее президента Украины Владимира Зеленского лишить город Севастополь особого статуса.

Так, в своем Twitter он написал, что городу якобы от этого "ни жарко, ни холодно". "Само упоминание о Севастополе следует убрать из Конституции Украины, поскольку он не имеет к ней отношения. Виртуальные игры", – высказался он.

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Севастополь

Севастополь

Иллюстративное фото

В свою очередь депутат Госдумы России от "севастопольского региона" Дмитрий Белик утверждает, что Севастополь никогда фактически не передавался Украине и по ошибке находился в ее составе.

"Так, в 1954 году из РСФСР в состав УССР была передана именно Крымская область, где не было никакого упоминания о Севастополе", — сказал Белик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в проекте закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", инициатором которого является президент Украины Владимир Зеленский, исчезло упоминание о "специальном статусе" Севастополя.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Алексей Пушков Владимир Зеленский
Место
Украина Севастополь
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Кaцaпьe снова отлевывается. После того как этих выплядков в очередной раз мокнули мордой в дepьмo
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Гоша Злой
Гоша Злой
как то не холодно и ни жарко и нам
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
О боже, как же цинично он высказался. Какая подлость. Простите нас украинцы.. (с) Ахеджакова
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