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Сеть возмутило расписание белорусских первоклашек

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В сети опубликовали расписание учащихся школы в Беларуси, которое показывает, что русский язык вытеснил из программы белорусский.

Снимком поделился на своей странице в Facebook пользователь Юрий Донец. По его словам, именно так выглядит ситуация, когда в стране два государственных языка.

По фото видно, что ученики первого класса четыре дня в неделю изучают русский язык и литературу, тогда как для белорусского выделили всего один день.

Сеть возмутило расписание белорусских первоклашек

Фото

Facebook

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Пользователи сети бурно отреагировали на подобный факт. Некоторые даже проследили аналогию с событиями в истории украинского языка. "Готовьтесь, придут к вам русских спасать!", "Язык империи вытесняет язык колонии", "Белорусы не знают своего языка", - пишут они в комментариях.

Сеть возмутило расписание белорусских первоклашек
Сеть возмутило расписание белорусских первоклашек

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ненавидящая украинский язык киевлянка спровоцировала скандал в сети.

Место
Беларусь
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Хохлонищежопые вам ну ОЧЕНЬ!!! далико до белорусов.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Вот мы и не хотим стать Белорусью.
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