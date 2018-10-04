Сеть возмутило расписание белорусских первоклашек

В сети опубликовали расписание учащихся школы в Беларуси, которое показывает, что русский язык вытеснил из программы белорусский.

Снимком поделился на своей странице в Facebook пользователь Юрий Донец. По его словам, именно так выглядит ситуация, когда в стране два государственных языка.

По фото видно, что ученики первого класса четыре дня в неделю изучают русский язык и литературу, тогда как для белорусского выделили всего один день.

Фото Facebook

Пользователи сети бурно отреагировали на подобный факт. Некоторые даже проследили аналогию с событиями в истории украинского языка. "Готовьтесь, придут к вам русских спасать!", "Язык империи вытесняет язык колонии", "Белорусы не знают своего языка", - пишут они в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ненавидящая украинский язык киевлянка спровоцировала скандал в сети.