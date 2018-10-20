Сеть разозлила шутка Путина после теракта в Керчи: видео

Президент РФ Владимир Путин отметился циничным заявлением, комментируя теракт со стрельбой и взрывом в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму.

Соответствующим видео с форума в Валдае сразу после расстрела детей поделился в Twitter известный российский блогер Рустем Адагамов. У лидера Кремля спросили, хочет ли он каких-то перемен для себя.

"Я хочу, чтобы мы уже закончили дискуссию. Потому что мне нужно срочно в Узбекистан улетать, а я еще хочу в хоккей поиграть", - ответил Путин.

"Такая трагедия в Керчи произошла. А он ржет, в хоккей собрался играть. Веселый такой, толстый, сразу видно, что в раю живет", "В хоккей поиграть? А поскорбеть по убиенным в Керчи не?" - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.