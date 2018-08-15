Сестры, зверски убившие отца-насильника, показали фото издевательств над ними

Сестры Хачатурян, которые жестоко убили своего отца, фотографировали нанесенные им побои.

Снимки оказались в распоряжении "Комсомольской правды". Отмечается, что 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19 —летняя Кристина, которые пока что находятся в СИЗО, за последние три года практически не виделись с матерью Аурелией.

"Он много раз говорил, что убьет того, кто будет со мной общаться", - сказала женщина, отметив, что узнала об издевательствах Михаила Хачатуряна лишь после его убийства.

Мать сестер Аурелия

"Девочки даже успели переслать мне часть фото, сделанных несколько месяцев назад. У них в телефонах много таких фотографий. Сейчас их смартфоны изъяты следствием. Так что все это полицейские увидят", - рассказала Аурелия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля в Москве три сестры 17, 18 и 19 лет нанесли своему отцу Михаилу Хачатуряну более 30 ударов ножом в области шеи и груди.

Они атаковали его, когда он дремал в своем кресле-качалке. Пытаясь спастись, Хачатурян дошел до лестничной клетки, где и скончался. Позднее в сети появилось видео с камер наблюдения в подъезде.

По словам знакомых девушек, убитый фактически держал сестер в заточении, регулярно избивал, а также сексуально домогался.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян сроком до 28 сентября.