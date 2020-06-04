Сестра Ким Чен Ына выдвинула жесткий ультиматум Южной Корее

Марина Лисничук Мир 09:56, 4.06.2020 Обновлено: 10:05, 4.06.2020

Сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее вероятным разрывом соглашения от 2018 года, которое касается военной сферы.

Об этом говорится в заявлении Ким Е Чжон, которая является неофициальным руководителем аппарата лидера КНДР. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, между двумя государствами снова растет напряженность на границе.

"Совершенно очевидно, что южнокорейским властям придется заплатить высокую цену, если они позволят этой ситуации продолжаться", – высказалась она.

Ким Е Чжон пригрозила разорвать связи КНДР с Южной Кореей

По данным агентства, основанием для заявления стали "тысячи листовок против КНДР", которые были отправлены на ее территорию с помощью воздушных шаров. В них, отметим, активисты осудили Ким Чен Ына за его политику в отношении ядерного оружия и подавление прав человека.

Поэтому Ким Е Чжон убеждена, что военный договор 2018 года "вряд ли имеет какую-то ценность".

Кроме этого, сестра лидера КНДР добавила, что ее страна может навсегда закрыть офис связи "Север-Юг" и межкорейский промышленный парк в приграничном городе Кэсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые после более трехнедельного отсутствия появился на публике. Он провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК)

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