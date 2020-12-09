Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Кореи расплатой из-за COVID-19

Сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына Ким Е Чжон пригрозила министру иностранных дел Южной Кореи, заявив, что они "дорого заплатят" за свои комментарии о коронавирусе в КНДР.

Главы МИД Кан Ген Вха, в частности, осудила Северную Корею за то, что они не сообщили ни об одном случае заражения на своей территории. Об этом со ссылкой на корейские информагентства сообщает NK News.

"Мы никогда не забудем ее слова, и ей, возможно, придется дорого за это заплатить", – возмутилась Ким Е Чжон.

Примечательно, что сестра лидера КНДР, которая до этого не появлялась на публике несколько месяцев (в последний раз ее видели 27 июля), специально выступила с заявлением в ответ на сомнения северокорейской чиновницы по показателям COVID-19.

Официальное информационное агентство Северной Кореи предположило, мол, судя по таким "безрассудным высказываниям", сделанным без учета последствий, министр "слишком стремится к дальнейшему охлаждению замороженных отношений" между странами.

Отмечается, что КНДР официально сообщила якобы об отсутствии случаев заражения COVID-19, несмотря на сообщения из источников внутри страны о том, что их деревни были заблокированы из-за опасений вспышек вируса.

Данные по коронавирусу в Южной Кореи Worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2020 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию в городе Кэсон, который граничит с Южной Кореей, из-за первого подозрения на COVID-19.