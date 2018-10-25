Серийная рассылка бомб в США: следом за Обамой и Клинтонами в списке оказался Байден

Неизвестные отправили бывшему вице-президенту США Джо Байдену подозрительную посылку.

Соответствующую информацию подтвердила полиция Уилмингтона штата Делавэр, передает CNN. Это произошло после серии странных отправлений взрывчатки ведущим американским политикам по всей стране.

"Мы знаем, что власти считают, что они обнаружили пакет, отправленный бывшему вице-президенту Джо Байдену, жителю штата Делавэр", - рассказала журналистка Жаннет Рейес.

Джо Байден

Отмечается, что подозрительный пакет для Байдена был перехвачен в почтовом отделении в Уилмингтоне. Это был конверт из желтой бумаге. В сообщении также указывается, что на упаковке наклеены те же почтовые марки и указан обратный адрес с орфографическими ошибками, как и на других посылках. А объект внутри "имел форму фонарика".

Пакет для Джо Байдена CNN

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября неизвестные отправили взрывчатку основателю фонда "Открытое общество" Джорджу Соросу. Самого миллиардера не было дома, когда саперы получили сообщение и уничтожили устройство.

24 октября появилась информация, что взрывчатку отправили Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, а также в здание Time Warner Center, откуда эвакуировали людей. Позже в сети показали устройство. Также в СМИ сообщали, что бомбу подбросили в Белый дом, однако официально эту информацию опровергли.

Как выяснили журналисты CNN у правоохранителей, пакет в здании Time Warner Center был адресован бывшему директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джону Бреннану.

Кроме того, подозрительные пакеты отправили губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, экс-генпрокурору США Эрику Холдеру и конгрессмену Дебби Вассерман-Шульц.