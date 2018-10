Серийная рассылка бомб в США получила продолжение

Неизвестные в США отправили новую подозрительную посылку на адрес телеканала CNN.

Журналисты в Twitter уточнили, что пакет был перехвачен на почте в городе Атланта, где расположена штаб-квартира. Уточняется, что это произошло утром, 29 октября.

"Была перехвачена еще одна подозрительная посылка, адресованная CNN. На это раз в Атланте", – сказано в заявлении.

В сообщении также говорится, что почтовые отправления проверяются на месте. Журналисты поблагодарили ФБР и другие федеральные и местные правоохранительные органы за своевременное предоставление безопасности.

Another suspicious package addressed to CNN has been intercepted. This time in Atlanta. All mail is being screened off site. Note from Jeff: pic.twitter.com/I6TXSkoluQ

CNN is grateful for the incredible work of @FBI @ATFHQ @TheJusticeDept @NYPDnews @USPISpressroom + the other federal and local law enforcement agencies who keep us all safe. Thank you! 🙏