Серийная рассылка бомб в США получила продолжение

Неизвестные в США отправили новую подозрительную посылку на адрес телеканала CNN.

Журналисты в Twitter уточнили, что пакет был перехвачен на почте в городе Атланта, где расположена штаб-квартира. Уточняется, что это произошло утром, 29 октября.

"Была перехвачена еще одна подозрительная посылка, адресованная CNN. На это раз в Атланте", – сказано в заявлении.

В сообщении также говорится, что почтовые отправления проверяются на месте. Журналисты поблагодарили ФБР и другие федеральные и местные правоохранительные органы за своевременное предоставление безопасности.

Another suspicious package addressed to CNN has been intercepted. This time in Atlanta. All mail is being screened off site. Note from Jeff: pic.twitter.com/I6TXSkoluQ — CNN Communications (@CNNPR) 29 жовтня 2018 р.

CNN is grateful for the incredible work of @FBI @ATFHQ @TheJusticeDept @NYPDnews @USPISpressroom + the other federal and local law enforcement agencies who keep us all safe. Thank you! 🙏 — CNN Communications (@CNNPR) 26 жовтня 2018 р.

Напомним, что серийная рассылка взрывчатки американским политикам началась 22 октября. Первый подозрительный пакет отправили основателю фонда "Открытое общество" Джорджу Соросу.

24 октября появилась информация, что взрывчатку отправили Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, а также в здание Time Warner Center, где расположен офис CNN. Как выяснилось, послание предназначалосьбывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

Пакеты также отправили губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, экс-генпрокурору США Эрику Холдеру и конгрессмену Дебби Вассерман-Шульц, вице-президенту США Джо Байдену.

26 октября стало известно об еще двух "жертв" почтового террориста. Ими стали сенатор-демократ от Нью-Джерси Кори Букер и бывший директор Национальной разведки Джеймс Клеппер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 октября стало известно, что задержан первый подозреваемый в серийных отправлениях взрывчатки. Им оказался поклонник президента США Дональда Трампа Цезарь Сайок. Правоохранители изъяли у него фургон, на котором были наклеены стикеры с изображениями политиков-демократов и телеканала, которым отправили пакеты.