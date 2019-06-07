Вопреки пожеланию Трампа переговоры между венесуэльской оппозицией и Мадуро в Осло закончились 30 мая ничем. Места поближе, чем Норвегия, не нашли, притом, что рядом Мексика, политически тоже вполне удобная. Но из Москвы до Осло ближе, а так как Кремль ставит над Венесуэлой эксперимент, который пока не намерен прекращать, то переговоры были просто обречены на неудачу.

Венесуэла для Москвы имеет огромную двойную ценность.

Протесты в Венесуэле

Во-первых, как инструмент по сдерживанию падения цен на нефть. Во-вторых, как полигон для поиска и отработки технологий борьбы с революционными процессами.

По двум этим причинам Москва очень заинтересована в сохранении как можно дольше нынешнего двоевластия в Венесуэле, если нельзя собрать всех оппозиционеров в тюрьме, или расстрелять, или выслать из страны, и решить так проблему. К удовольствию Москвы венесуэльцы покидают страну методом самовыезда. К февралю 2019 г., по данным ООН, уехало более 10% её жителей. Но их всё ещё много для полной победы боливарианского социализма как венесуэльской версии коммунизма.

Новости Первый месяц Третьей мировой войны

Сталин и Брежнев не могли себе такое позволить, – уехавшие выдали бы миру главную военную тайну СССР, – в ней не рай для трудящихся, и они не у власти. У Мадуро такой тайны нет. Поэтому – пусть уедут, – экономия на тюрьмах, и никто не называет Мадуро кровавым диктатором. Сейчас не выпускают только из КНДР. Из РФ тоже выпускают. На этом основании, а также по другим критериям, некоторые политологи в РФ утверждают, что в России и Венесуэле гибридный режим, а не автократия, как в Китае, КНДР или в Беларуси. Тем более не тоталитаризм, как в СССР.

Гибридный режим – это ещё не демократия, но звучит приятней, чем автократия, и рождает у демократов с Запада веру, что и в России элементы демократии когда-нибудь вытеснять элементы автократии. Западу надо только этому всячески помогать, а также снисходительней относиться к властям в России, иначе они обидятся и опять ударятся в сталинизм.

Новости Бремя русского человека и как от него избавиться

Занятная теория и очень удобная для Кремля, так как призывает демократии Запада и Востока не закрывать двери перед Россией и не тыкать её жёстко носом в собственное дерьмо. В ней есть только один дефект, – сталинский режим тоже можно с не меньшим основанием назвать гибридным, так как всеобщее избирательное право в нём было и выборы проводились. В 1937 г. от системы непрямых выборов на Съезды советов в СССР даже перешли к прямым выборам в Верховный Совет. Но не из любви к демократии, а из боязни Сталина, что бюрократии на местах могут прислать на Съезд советов делегатов, настроенных против него и устроить переворот. Как это можно сделать Сталин в 1934 г. увидел на XVII съезде партии, отбор делегатов на который проходил по той же схеме, что и на Съезды советов. В результате половину делегатов XVII съезда ВКП(б) ему пришлось расстрелять и в 1936 г. изменить конституцию, чтобы это нельзя было бы повторить через систему выборов на Съезд советов.

Новости У Кремля есть два сценария в отношении Украины

Российское самодержавие под определение гибридного, а не авторитарного режима, тоже можно подвести. При желании любой авторитарный режим можно назвать гибридным, отыскать в нём какие-нибудь элементы демократии и увидеть в них ростки транзита к развитой и стабильной демократии. Было бы только желание и, так сказать, социальный заказ. К сожалению, но теория гибридных режимов механизм эволюции не проясняет, а потому практической и научной ценности не имеет. На практике её могут использовать только сами авторитарные режимы в качестве дымовой завесы, обещая: подождите ещё 50, а лучше 100 лет, и мы станем демократией немного больше, чем сейчас. Лет через двести и вовсе будем демократией, наберитесь терпения.

Поэтому объявление Венесуэлы или России гибридным режимом никого ни к чему не обязывает. Мадуро и чавистов к передаче власти оно точно не обязывает. Передавать её в ближайшее время Мадуро и Кремль не планируют. Мадуро за 10 дней до переговоров в Осло заявил: надо дождаться плановых выборов в парламент в 2020 г., и они прояснят волю народа. Проводить их Мадуро хочет по своей жульнической схеме, гарантирующей чавистам 30% мест, независимо от исхода голосования. Оппозицию это не устраивает. Предложением оппозиции в Осло, насколько можно понять, было её согласие на отлёт Мадуро с близкими товарищами в Москву. Оставшиеся чависты уходят добровольно или по люстрации с ключевых постов в государстве под гарантии личной безопасности и без массовых конфискаций имущества.

Революционеры настроены мирно и отдают предпочтение выкупу власти у автократов, а не их силовому свержению. Заявленная ими на 1 мая революция была лишь троллингом чавистов, устраивающим боевые шествия в этот день, а не призывом к восстанию. Цель – посмотреть, сколько сил могут собрать чависты и потроллить их идеологически в святой день. Демократы применяют новую и "долгую" стратегию, а чависты и Кремль ожидают революцию со дня на день. СМИ в России уже полгода юзают рубрику "госпереворот в Венесуэле", но обещанный ими переворот никак не произойдёт.

Один из элементов этой стратегии – расчёт на то, что чависты опустят уровень жизни до той степени, когда умнеют даже фанатики. Чависты стараются и им помогает Москва, которая случайно поняла, что если в Сирии можно испытывать оружие, то в Венесуэле можно отрабатывать политтехнологии по борьбе с революцией в России. В Кремле вполне правильно понимают, что Венесуэла демонстрирует скорое будущее России и готовятся к нему.

К идее использовать Венесуэлу как политтехнологический полигон в Кремле пришли случайно в процессе решения задачи по поддержанию завышенных цен на нефть.

Популярно мнение о том, что чависты снизили и угробили добычу нефти в Венесуэле по причине родового свойства всех коммунистов, которым что ни дай, – всё они развалят и приведут в упадок. Режимы автократий – они такие, особенно, если исповедуют левую веру в то, что всё должно принадлежать государству, а оно должно всё распределять по плану и разумным принципам. Но это мнение не стоит абсолютизировать, особенно в случае Венесуэлы, так как падение добычи нефти там началось только после того, как в эту отрасль зашли компании из РФ для оказания ей братской помощи.

Чависты, до того, как им была оказана братская помощь Россией, добычу нефти вполне успешно развивали, продавали её США и при этом оригинально боролись с американским империализмом. Чавес был пламенным борцом с ним. Настолько пламенным, что даже запретил продавать нефть в США. Эмбарго на продажу чего-нибудь империалистам не могли позволить себе даже вожди СССР. В результате товарищ Чавес сразу поднялся в глазах "левых" почти до уровня Ленина. Но он случайно доказал: победа коммунизма в Венесуэле невозможна без существования империализма в США, который покупает у неё нефть. Этим смелым шагом Чавес без злого умысла посрамил Маркса, Че Гевару и других учёных и пророков вплоть до Валлерстайна и прочих миросистемщиков с их теорией о злых империалистах из первого мира, грабящих народы из третьего мира посредством нечестных цен.

В случае Венесуэлы эта теория гласит: сначала приплыли испанцы и выменяли золото у индейцев на стеклянные бусы. Это было нечестно, так как, если бы индейцы приплыли в Испанию, то выменяли там в тысячи раз больше бус. Вывод: испанцы ужасно ограбили индейцев и их экономику. Но авторы почему-то не хотят видеть, что бусы и золото были всего лишь предметами роскоши, а для индейцев ещё и монетой, как золото для испанцев. Наплыв американского золота и серебра в Европу вызвал в ней социальные потрясения и революцию цен. Затем приплыли янки, нашли нефть, о существовании которой индейцы и другие венесуэльцы не подозревали, стали её добывать и платить за это налоги. Местные лидеры присваивали деньги себе, ни с кем не делились, но марксисты в этом почему-то обвиняют не венесуэльцев, а империалистов из США, как будто тем было не безразлично, кто и как потратит отданные ими деньги.

В итоге "левые" и Чавес решили: лучше всех распоряжаться деньгами за нефть могут только они. Ещё лучше всю нефть национализировать, купить танкеры, самим её возить в Нью-Йорк и менять там на много-много бус и мобильных телефонов. Можно ещё поднять на неё цену в 3 раза, как сделали арабы в 1973 г. в отместку за поражение в войне Судного дня. В результате, кроме европейцев тогда мерзли и японцы, которым арабо-израильский конфликт был в целом безразличен. Виновными во всём, как обычно, назначили США.

Так в 1973 г. был открыт способ законного ограбления стран первого мира посредством картельного сговора и завышения цены нефти. "Левые" экономисты стали это стыдливо называть "природной рентой". Только Трамп позволяет себе нецензурные высказывания в адрес такой "ренты". Взиманием этой "ренты" занимались долго и упорно. Например, в Германии цены на бензин с 1990 по 2005 г. выросли в 2 раза. Последний резкий всплеск цен на бензин и дизтопливо было в 2011 г. Он вызвал в ЕС акции протеста и массовый перевод автомобилей на сжиженный газ.

Чавес тоже взимал "ренту" с США, но в извращённом виде, так как из-за введенного им эмбарго продавал нефть через британские компании, чем очень гордился, как своим вкладом в марксизм. Совсем не продавать нефть в США он не мог, иначе социализм в Венесуэле мог рухнуть, что и произошло, когда в 2014 г. цены на неё рухнули в 2 раза. В результате выяснились две неприятные вещи: в Венесуэле пряников сладких на всех не хватает, и делят их чависты совсем не по-социалистически. От чавистов сначала стали требовать делить их по справедливости, а затем и вовсе уйти, но они "упёрлись рогом" и обратились за помощью к российским и китайским товарищам.

В 2017 г. долг Венесуэлы товарищам из Китая оценивали в $50-65 млрд. Официальный долг друзьям из Москвы и "Роснефти" в 2018 г. был $17 млрд. Друзья – не империалисты и платить за нефть дороже стоимости её добычи и транспортировки до портов отказались. По факту китайцы и россияне выкупили у Мадуро нефтяные поля со скважинами и сами занялись добычей нефти. Отличие: китайцы увозят её к себе, а россияне её перепродавали аккуратно США и другим, чтобы не уронить цену.

В результате с осени 2015 г. началось устойчивое падение добычи нефти, тогда как чависты 10 лет поддержали её на стабильном уровне. Россияне стали добычу сокращать, чтобы убрать конкурента с рынка. Осенью 2018 г. этот процесс ускорил Трамп, который решил, что он не менее крутой парень, чем Чавес, и ввёл эмбарго на нефть из Венесуэлы. С марта 2019 г. в Венесуэле возник дефицит бензина, так как китайцы, всё, что добыли, вывозят, а россияне добычу ещё больше снизили, так как США не покупают. Так возник обычный "перекос" в плановой экономике Венесуэлы.

Необычен он лишь тем, что Москва попутно ставит эксперимент: как будут вести себя люди, если уровень их потребления снизить до некоего минимума, гарантированного его поддерживать на этом уровне и к работе их особо не принуждать. Есть ещё пример Кубы, но там этот эксперимент длится 50 лет и стартовал он в других условиях. Опыт Кубы и уже отчасти Венесуэлы показывает: самые активные уедут, если выпускать, а не сажать, но остальные со временем привыкнут, будут славить партию и правительство, и послушно ходить на все первомайские демонстрации. Разумеется, если партии, это надо. Остаётся только найти количественный уровень такого минимума для РФ, где прохладней, чем на Кубе и в Венесуэле, и применить его на практике. В Венесуэле этот минимум, похоже, уже нащупали опытным путём.

Если всё сделать правильно, то так называемый гибридный режим в Венесуэле и в РФ можно трансформировать в обычную и вполне устойчивую автократию, которая простоит 20-30 лет, пока не начнётся процесс смены поколений. Самое главное: не забыть вовремя опустить "железный занавес" и отключить внешний Интернет, а также дать выехать всем буйным и пассионариям. Совсем буйных лучше всё-таки тихо ликвидировать. Различные общества, особенно научные, по продвижению демократии в России, действующие под надзором ФСБ, можно оставить и всячески помогать им в деле освоения грантов с Запада. Укреплению автократии также очень помогает объявление, что кругом враги и страна на осадном положении. Даже Мадуро время от времени пытается объявить войну Колумбии, но делает это слишком кустарно и безалаберно. Есть только одно "но". Автократии могут простоять долго, иногда даже слишком долго, но если демократия пускает корни в стране, то это уже навсегда или почти навсегда.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram