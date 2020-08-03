"Серебряной пули” от коронавируса может не быть никогда – ВОЗ

Ряд вакцин от COVID-19 в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, однако не исключено, что абсолютно эффективный препарат так и не появится.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. Он отметил, что мир добился прогресса в поисках методов лечения от COVID-19, которые помогают людям.

Пока эффективного средства против вируса нет, стоит продолжать сдерживать развитие пандемии средствами общественного здравоохранения.

"Однако на данный момент серебряной пули нет и ее может не быть никогда", – сказал глава ВОЗ.

Он призвали все страны неукоснительно придерживаться элементарных мер предосторожности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и проводить тестирование.

"Послание людям и правительствам понятно: "Делайте все", – заявил Гебреисус, отметив, что маски должны стать символом солидарности по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вакцинация от COVID-19 массово начнется не раньше 2021 года.