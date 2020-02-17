Не все деды отвоевали? Сербский пенсионер собрался пешком на парад лично к Путину

В Сербии 72-летний пенсионер из города Ужице Милован Милутинович отправился в пешее путешествие в Москву.

Он хочет увидеть в России парад на 9 мая и рассчитывает встретить президента Владимира Путина, передает портал B92.

"Планирую проходить по 40 километров в день. Маршрут: Ужице-Валево-Белград-Будапешт-Краков-Минск-Москва. Я готов и ничего не опасаюсь, кроме морозов.

Попытаюсь на День победы над фашизмом 9 мая оказаться в Москве и пожать руку президенту Владимиру Путину, которого очень уважаю", – сказал мужчина.

Милован Милутинович Užički Supermen / Facebook

К путешествию он готовился шесть месяцев. Ему предстоит пройти пешком 2640 километров из родного города до Красной площади.

Милутинович является обладателем черного пояса по карате (5 дан), призером национальных соревнований по бодибилдингу, студентом факультета физической культуры в Нови-Саде, где планирует написать научный труд.

Ранее Милутинович дважды побил рекорд Гиннеса, когда пешком пришел на Олимпиаду в Лондоне 2012 года и преодолел 2500 километров из Сербии.

Как писал OBOZREVATEL, в России телеведущая громко рассмеялась во время съемки сюжета о повышении выплат пенсионерам.

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