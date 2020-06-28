Сербский министр заразился COVID-19 после парада в Москве

Министр обороны Сербии Александр Вулин заразился коронавирусом (COVID-19) после посещения военного парада, проведенного 24 июня в Москве, Россия.

Также вирус обнаружили у спикера парламента Майи Гойкович, сообщает PTC.

Отмечается, что Вулин прошел тест на COVID-19 после того, как в больницу доставили одного из государственных секретарей оборонного ведомства Сербии. После положительного результата министр отправился на самоизоляцию.

Спикер Гойкович была госпитализирована и сейчас проходит лечение. Врачи диагностировали воспаление легких, но ее состояние хорошее.

Сергей Шойгу и Александр Вулин

Добавим, что в заявлении Минобороны Сербии отмечено, что Вулин "снова призывает всех граждан соблюдать меры, принятые республиканским кризисным штабом и правительством Сербии для предупреждения распространению и преодолению вирусной инфекции COVID-19".

Как сообщал OBOZREVATEL, на парад Победы в Москву по приглашению президента России Владимира Путина 24 июня прибыли всего лишь семь президентов иностранных государств, среди которых был глава Сербии с делегацией.