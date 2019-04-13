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Сербию накрыли массовые протесты против друга Путина: все подробности

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В центре Белграда вновь состоялась массовая акция протеста против политики президента Сербии Александара Вучича.

В демонстрации в субботу, 13 апреля, участвовали около десяти тысяч человек, передает DW.

Выступавшие под девизом "Один из пяти миллионов" протестующие требовали отставки главы государства, а также свободы медиа и создания справедливых условий для выборов. Девиз возник после того, как Вучич заявил, что не отреагирует на требования демонстрантов, даже если их выдвинут пять миллионов сербов. Всего в республике проживают семь миллионов человек.

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В здании парламента страны находятся полицейские формирования для борьбы с беспорядками. Власти заявили, что тем самым намерены помешать оппозиции прорваться в здание.

Протесты в Сербии

Протесты в Сербии

Сербию накрыли массовые протесты против друга Путина: все подробности
Сербию накрыли массовые протесты против друга Путина: все подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты в сербской столице начались 8 декабря. Поводом для проведения первой массовой субботней акции стало жестокое избиение лидера Левой партии оппозиционера Борко Стефановича, произошедшее 23 ноября в городе Крушевац на юге Сербии. Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, но незадолго до новогодних праздников отпущены на свободу в связи с недостатком улик.

Демонстрации стали самыми значимыми протестами с весны 2017 года, когда в знак протеста против избрания Вучича президентом на улицы Сербии вышли десятки тысяч молодых людей.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это хорошо нужно по всему миру поуничтожать так называемых друзей путина
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Друг Путина это Порошенко, никто еще так не уничтожал и не унижал свое поголовье, в отместку врагу
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Малахoв Егор, ягорка,погрызи морковку.
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