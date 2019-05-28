Сербия внезапно привела армию в боеготовность: что известно

Вооруженные силы Сербии привели в полную боевую готовность после задержания утром во вторник косовской полицией 13 сербов на севере Косово и Метохии.

Такое решение принял президент Сербии Александр Вучич, передает национальное телевидение. Согласно информации СМИ, среди задержанных работники полиции и гражданские.

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"Подразделения ROSU (спецназ МВД самопровозглашенной республики Косово. – Ред.) вторглись на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере Косово. Задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица, однако пока нет официальных данных о числе задержанных. Президент Вучич отдал приказ о приведении всех подразделений армии Сербии в полную боевую готовность, спецназ МВД в полной готовности", – говорится в сообщении.

Позже Вучич заявил, что полиция Косова задержала россиянина Михаила Краснощекова, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK)

Вучич привел войска Сербии в боеготовность

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Косово Хашим Тачи заявил о готовности отдать Сербии части территории, если это поможет уладить конфликт между сторонами.

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