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Сербия внезапно привела армию в боеготовность: что известно

4.1тЧитать материал на украинском

Вооруженные силы Сербии привели в полную боевую готовность после задержания утром во вторник косовской полицией 13 сербов на севере Косово и Метохии.

Такое решение принял президент Сербии Александр Вучич, передает национальное телевидение. Согласно информации СМИ, среди задержанных работники полиции и гражданские.

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"Подразделения ROSU (спецназ МВД самопровозглашенной республики Косово. – Ред.) вторглись на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере Косово. Задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица, однако пока нет официальных данных о числе задержанных. Президент Вучич отдал приказ о приведении всех подразделений армии Сербии в полную боевую готовность, спецназ МВД в полной готовности", – говорится в сообщении.

Позже Вучич заявил, что полиция Косова задержала россиянина Михаила Краснощекова, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK)

Вучич привел войска Сербии в боеготовность

Вучич привел войска Сербии в боеготовность

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Косово Хашим Тачи заявил о готовности отдать Сербии части территории, если это поможет уладить конфликт между сторонами.

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Персона
Александр Вучич
Место
Сербия
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Сербская вата провтыкала, как под носом арестовывают сербских карателей 😆 Вот и вся суть всей понтоваты.))
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Пора бы Сербии провести в Косово АТО и вернуть себе занятые албанскими проамериканскими боевиками территории страны!
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