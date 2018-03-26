Сербія - такаж сама ватна республіка екс-Югославії. Як ватна РФ - серед республік екс-СРСР!

Богу дякувати, що Сербська вата на 86% проти НАТО і лише 10% - ЗА!

Може лише таким чином відкриються очі у високопосадових дуримарів з ЄС та НАТО, які за вуха тягнуть Сербію в ЄС та НАТО, навіть НЕ усвідомлюючи, яку катастрофічну внутрішньоблокову небезпеку вони намагаються здійснити! Адже, в НАТО, при ухвалюванні будь-яких рішень діє лише принцип - консенсусу! Ватна Сербія (якщо буде в НАТО чи ЄС), на виконання наказу з Кремля, завжди буде готова заблокувати будь-яке розширення блоку, особливо стосовно України, Грузії, Молдови...або в ЄС!

Тому, я постійно і писав, що НЕ можна приймати Сербію до НАТО раніше нас!!! України, Грузії, Молдови!

Тепер, чиновники з ЄС і НАТО отримали доброго ляпаса!

Це - лише підкреслило іх власну геополітичну тупість, близорукість та зааангажованість!

Не приймаючи до НАТО принаймні Україну та Грузію, але при цьому тягнучи за вуха ватно-проКремлівську Сербію, ці чиновники розписалися у повній політичній дремучості та невідповідності займаним посадам!

Кремль - торжествує! Пуйло - радіє! Гібридна контрпропаганда спрацювала в Сербії на всі 86%!!! Європа - вчергове програла!

Великоімперський шовіністичний маразм Сербії в рамках колишньої Югославії тотожній великоімперському шовінізму Росії на просторах колишнього СРСР! Обидві ватні республіки, геополітично обкастровані захопленими ними колись територіями тепер НЕ можуть змиритися з новими світовими демократичними реаліями!

Сербії потрібно НЕ НАТО! Сербії потрібна нова "імперія" часів Йосифа Брос ТІТО! Ось - справжнє марево сербської вати!

Росії потрібно НЕ НАТО! Росії потрібна нова "імперія" часів Сталіна!

Ось справжнє марево російської вати!