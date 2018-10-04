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ПолитикаЭкономика

Сербия просит помощи Путина: Европу предупредили о масштабной войне

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Развязание военного конфликта между Сербией и Косово может превратиться в региональный, с привлечением других крупных игроков, в том числе России и стран-членов НАТО.

В комментарии OBOZREVATEL международник Андрей Каракуц объясняет, что помощь Сербии дает президенту РФ Владимиру Путину демонстрировать свою "поддержку" славянскому народу в противодействии США, которым, по версии российских пропагандистов, подчиняется Косово.

"В Сербию уже было несколько военных поставок из России, в первую очередь это самолеты, поставки обычного оружия, у них происходят военные тренировки. У РФ хорошо налажен контакт как раз с сербскими вооруженными силами", - говорит он.

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Однако Каракуц склоняется к той версии, что усиление взаимодействия между Сербией и РФ - скорее игра для внутреннего электората, и они не намерены начать военную эскалацию.

"Непосредственно военные действия там вряд ли произойдут, потому что много разных игроков задействовано в этот процесс, эта эскалация не выгодна с разных сторон из-за того, что развитие конфликта добавит проблем как самой РФ, так и странам НАТО, который до сих пор имеет военный контингент в Косово. В перспективе этот конфликт между двумя странами может превратиться в региональный, с привлечением других крупных игроков", - объясняет он.

В то же время Россия пытается сохранять свое влияние в бывших странах Югославии, и она не заинтересована в их движении в ЕС и НАТО, хотя и здесь есть нюанс.

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"Есть предостережения, что возможно РФ заинтересована в том, чтобы Сербия вошла в ЕС и отстаивала интересы РФ, но это более конспирологическая версия. Но сохраняя такие конфликты понятно, что можно как раз будет влиять на путь Сербии, так как в ЕС достаточно жесткие критерии относительно членства", - заявил международник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Сербии Александр Вучич 29 сентября перевел армию в состояние полной боеготовности из-за ситуации на севере Косово, где силовики якобы проводили задержание сербов.

На встрече с Владимиром Путиным 2 октября президенты обсудили ситуацию в Косово и поддержку Сербии со стороны РФ на международном уровне.

По итогам переговоров Вучич заявил: "Все, что мы искали, мы получили".

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Тема
Эксклюзив
Место
Сербия
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Иванов Христофор
Иванов Христофор
Сербский братушка уже был причиной одной мировой войны, одной гражданской войны. И опять спекуляциями на этом занимается россия. Помощница, сцуко.
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