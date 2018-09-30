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ПолитикаЭкономика

Сербия привела в готовность войска: у Путина сделали заявление о поддержке

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В Кремле считают преждевременными разговоры о поддержке Сербии со стороны России после обострения ситуации в Косово.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Говорит Москва". По словам Пескова, сначала должны состояться переговоры между Путиным и лидером Сербии Александром Вучичем.

Отметим, что переговоры глав двух государств должны состояться 2 октября в Москве.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 60 косовских силовиков проникли на территорию, прилегающую к озеру, которое снабжает водой гидроэлектростанцию "Газиводе". Объект находится на территории Косово, но одновременно входит в сербскую энергосистему.

По информации МВД Сербии, действия косовских спецназовцев сопровождались задержаниями "сербов, которые не совершили каких-либо преступлений". Позже силовики покинули территорию объекта.

Сербия отреагировала на инцидент, приведя в состояние полной боевой готовности армию и силы полицейского спецназа.

Вскоре появилась реакция Европейского Союза. Он призвал Белград и Приштину действовать спокойно и сдержанно.

Напомним, что Косово провозгласило независимость в феврале 2008 года. Однако ряд стран, в том числе Сербия и Украина, республику не признали.

Персоны
Владимир ПутинДмитрий Песков
Место
Сербия
Объект
Россия
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло,так как только в вашей отаре, на свiдомом рыле затягивается петля...ваш вечно пьяный гидрант сразу же по всем ывропейским странам ездит жаловаться....что не так с Сербией?
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Вот это я понимаю сэнезависимая европейская страна! Чуть что случилось с соседями и они тут же на переговоры, но не с соседями а москвой! Скажи хозяин, что нам делать?
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