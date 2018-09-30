Сербия привела в готовность войска: у Путина сделали заявление о поддержке

В Кремле считают преждевременными разговоры о поддержке Сербии со стороны России после обострения ситуации в Косово.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Говорит Москва". По словам Пескова, сначала должны состояться переговоры между Путиным и лидером Сербии Александром Вучичем.

Отметим, что переговоры глав двух государств должны состояться 2 октября в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 60 косовских силовиков проникли на территорию, прилегающую к озеру, которое снабжает водой гидроэлектростанцию "Газиводе". Объект находится на территории Косово, но одновременно входит в сербскую энергосистему.

По информации МВД Сербии, действия косовских спецназовцев сопровождались задержаниями "сербов, которые не совершили каких-либо преступлений". Позже силовики покинули территорию объекта.

Сербия отреагировала на инцидент, приведя в состояние полной боевой готовности армию и силы полицейского спецназа.

Вскоре появилась реакция Европейского Союза. Он призвал Белград и Приштину действовать спокойно и сдержанно.

Напомним, что Косово провозгласило независимость в феврале 2008 года. Однако ряд стран, в том числе Сербия и Украина, республику не признали.