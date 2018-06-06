Уже очевидно, что все это наши отчаянные посты и акции в ФБ никак не помогают в ситуации с Сенцовым. Мало кто их слышит, а уж российская-то власть, отличающаяся редкой тугоухостью, и вовсе не обратит внимания на этот беспомощный писк.

Кремлю глубоко плевать на свой народ, и уж тем более на малочисленную кучку отечественных маргиналов. Только ощутимое международное давление может переместить эту тему из узких кругов Фейсбука на первые полосы новостных изданий.

Только настойчивые неудобные вопросы и осуждение со стороны Запада могут вынудить Кремль на какие-то действия. А Запад начнет задавать эти вопросы только после того, как голодовка Сенцова станет темой массовых протестов и выступлений, которых власть боится именно сейчас, в предверии ЧМ по футболу.

Новости Голодать в лапах России безнадежно

Я не понимаю, как это сделать, как организовать, как раскачать людей на действия, но что-то нужно делать. Сделать огромный мозаичный плакат, пронести по частям и сложить на трибуне во время какого-то культового матча? Всем надеть футболки #FreeSentsov? Устроить короткую, но очень яркую акцию на Красной Площади? Надо что-то делать. 24-й (5 июня. - Ред.) день голодовки. Человек умирает при животном равнодушии большинства и унизительной беспомощности меньшинства. Собственное бессилие бесит..