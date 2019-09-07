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8 сентября • обновлено в 11:13
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Сенцов помилован! Путин пошел на сделку с Украиной

106.9т Читать материал на украинском

В субботу, 7 сентября, президент России Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины. В их числе политзаключенный режиссер Олег Сенцов.

Об этом сообщила в комментарии "Интерфакс-Украина" вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева.

"Сейчас можно сказать, что главное состоялось – диалог двух президентов – Украины и РФ, который по сути сдвинул с мертвой точки ту проблему, которая никаких не решалась в течение 20 месяцев. В результате этого диалога мы имеем помилование. Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек", рассказала она.

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Путин помиловал Сенцова

Путин помиловал Сенцова

day.kyiv.ua

"Таким образом, 24 украинских военных моряка возвращаются домой плюс 11 помилованных. Среди них летит наш гражданин – режиссер Олег Сенцов", – добавила Карпачева.

"Итого – 35 человек. В конечном итоге будем надеяться, что формула 35 на 35 будет реализована", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее работники Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко и Андрей Ермак выложили фото из российского аэропорта Внуково с подписью "Встречайте", официально подтвердив обмен.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Олег Сенцов Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Новости России пленные моряки
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Иванов Славик
Иванов Славик
Какой он политзаключенный - обычный террорист-радикал ！
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
В ітогє расєя і путлер перемогли. Європа цього не пробачить. Скоро ми залишемося наодинці у війні з росією.
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3
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Ivaniv Igor
Ivaniv Igor
Васильєв Артем, дятел ты и не лечишься.
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7
2
Масленко Валентин
Масленко Валентин
Кому нужен этот нераб?)))) Царь к холопам милостив!
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6
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