Сенцов помилован! Путин пошел на сделку с Украиной

В субботу, 7 сентября, президент России Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины. В их числе политзаключенный режиссер Олег Сенцов.

Об этом сообщила в комментарии "Интерфакс-Украина" вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева.

"Сейчас можно сказать, что главное состоялось – диалог двух президентов – Украины и РФ, который по сути сдвинул с мертвой точки ту проблему, которая никаких не решалась в течение 20 месяцев. В результате этого диалога мы имеем помилование. Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек", – рассказала она.

Путин помиловал Сенцова day.kyiv.ua

"Таким образом, 24 украинских военных моряка возвращаются домой плюс 11 помилованных. Среди них летит наш гражданин – режиссер Олег Сенцов", – добавила Карпачева.

"Итого – 35 человек. В конечном итоге будем надеяться, что формула 35 на 35 будет реализована", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее работники Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко и Андрей Ермак выложили фото из российского аэропорта Внуково с подписью "Встречайте", официально подтвердив обмен.

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