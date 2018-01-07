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Максим ЯлиМаксим ЯлиЭксперт-международникВсе статьи автора

Сенсационный "подарок" Трампу на православное Рождество

27.5т

Пока украинцы доедают остатки салата "Оливье" и "селедки под шубой" в паузе между празднованием Нового года и грядущим Рождеством, а представители политического бомонда отдыхают на зарубежных курортах, в США, где трудовые будни уже в разгаре, в ожидании новой политической "бомбы", последствия от "разрыва" которой могут стать катастрофическими для Дональда Трампа.

Речь идет о новой книге Майкла Вульфа, посвященной "внутренней кухне" Белого дома под названием "Огонь и ярость" (отрывок цитаты из твиттера самого Трампа), составленная на основе его интервью с двумя сотнями людей из окружения Трампа. В том числе и со Стивеном Бэнноном, который прежде занимал должность главного стратега Белого дома. А "благодаря" нервной и отчаянной попытке команды Трампа хотя бы отложить выход книги через поданные в суд иски (по мнению ведущих американских юристов и адвокатов шансы на это практически равны 0) лишь еще больше подогрели интерес к будущему бестселлеру (уже заказано более 250 тыс. экземпляров) и даже ускорили процесс начала продаж, изначально планировавшийся на 9 января. Но в результате ажиотажа, вызванного как скандальными выдержками из книги, так и умело подогретому скандалу в американской прессе с обвинениями самого Трампа Бэннона в том, что он "не только потерял работу, но и рассудок" уже перенесенного на сегодня.

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Ознакомившись с отрывками из книги, которые появились в ведущих американских и британских изданиях за последние несколько дней ( здесь найдете сами эпизоды, чтобы оценить "пикантность" и стиль изложения), сразу становится понятным, что это, так сказать, даже не "бомба", а "ядерная бомба"! Такое себе легкое чтиво а-ля "Дарья Донцова", написанное мастером желтого детективного жанра. То есть книга рассчитана на самую широкую аудиторию.

А чем можно заинтересовать широкую аудиторию в наше насыщенное на разного рода сенсации время? Правильно – пикантными подробностями и скандалами из жизни звезд. Ну а Дональд Трамп и его окружение, безусловно, является номером один в глобальном масштабе поставщиком сплетен и сенсаций за минувшие два года. Начиная от самой президентской кампании – 2016, ставшей, однозначно, самой грязной за всю историю проведения выборов в США, до сегодняшнего дня, когда американский президент в своем твиттере не стесняется меряется "красной кнопкой" с Ким Чен Ыном.

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Как и влюбой промо-кампании, издатели книги для подогрева интереса к релизу издания дали для застравки несколько горячих эпизодов, которые проливают (если конечно соответствуют действительности, что команда Трампа, естественно отрицает) свет на обстановку в ближайшем окружении нынешнего главы Белого Дома с момента его неожиданной (включая самого Трампа) победы в президентских выборах, которые якобы все поголовно были уверены в проигрыше Трампа буквально на 100%. Бедняшка Мелания Трамп так вообще разрыдалась, "но далеко не от счастья"…

Что бы не пересказывать содержание опубликованных эпизодов (они уже всем известны и есть в украинской прессе), сразу перейдем к возможным последствиям для самого Трампа, а также причинам появления самой книги именно сейчас.

Я бы сказал, что выход в свет этого будущего "бестселлера" имеет несколько причин. И коммерческая, однозначно, здесь далеко не самая главная! Безусловно, ее автора и издателей ждет колоссальный коммерческий успех. И зная нрав Трамп, уверен, он сам и его команда сделает для этого все возможное и невозможное.

Но главная причина далеко не в этом. Ведь 2018 год является судьбоносным (не побоюсь этого выражения) не только для самого Трампа, но и для всего мира в целом, учитывая роль США на международной арене и новые очаги напряженности.

Уже в ноябре состоятся довыборы в американский Конгресс, где республиканцы пока хотя и имеют большинство, но далеко не подавляющее (особенно в Сенате, где перевес составляет всего пару голосов), что позволяет им проводить относительно безболезненно свою политику.

Для Трампа же лично в случае изменения баланса сил в Конгрессе в обоих палатах (что вполне реально) может иметь намного более серьезные последствия, чем просто стать "хромой уткой" (термин обозначающий на американском политическом сленге невозможность реализовывать наиболее важные решения администрации из-за блокировки их Конгрессом), как Барак Обама на исходе своего президентства.

Для него лично от результатов этих выборов будет зависеть буквально судьба его президентства. А вернее – досидит ли он хотя бы до конца первого срока, либо станет первым в истории США президентом, которому объявят импичмент.

Поэтому неудивительно, что особое внимание в книге уделяется уже подтвержденной встрече ближайшего окружения Трампа – его сына, зятя и будущего советника по национальной безопасности Майка Флинна (который первым покинул свой пост в "рекордные" сроки, став первой жертвой Kremlingate) с русскими в Трамптауэре летом 2016 года, на которой те предложили им компромат на Клинтон.

Так вот, согласно якобы цитате самого Стива Беннона (пожалуй главного автора победы Трампа и имевшего колоссальное влияние на принятие решений Трампом вплоть до своего увольнения если верить давно циркулирующим в американских СМИ слухам и "утечкам"), называет эту встречу "предательской" и большой глупостью. Что и вылилось уже в указанный в начале скандал и нервную реакцию Трампа.

В книге сам Трамп описывается как вредный ребенок, желающий лишь слушать комплименты и лесть от своего окружения, к тому же просто глупый и неимоверно обидчивый. Над которым потешаются абсолютно все, включая даже его собственную дочь, которая в одном из эпизодов красочно якобы рассказывает своим друзьям о "секретах" знаменитой прически Трампа, ставшей результатом частичного удаления облысевшей части скальпа.

То есть одна из ключевых задач является рассорить недоверчивого, обидчивого и параноидального Трампа (якобы никому не позволяет никому прикоснуться к его зубной щетке, а любит есть в Макдональдсе по той же причине, что боится быть отравленным) абсолютно со всеми, включая его ближайших родственников.

Одним из главных акцентов в книге делается на царящей в Белом доме неразберихе и хаосе в переходный период и первые месяцы после вступления Трампа в должность, а главное – на его некомпетентности и неготовности к столь ответственному посту. Подкрепленные прямыми, я бы сказал цитатми-оскорблениями, за его спиной со стороны практически всех, кто с ним сталкивается.

Так что еще одной важной задачей книги является окончательное якобы! подтверждение большинства американцев (и не только демократов) в тех слухах и скандалах вокруг самого Трампа и его окружения, начавшихся с самого начала его президентства. Закрепить образ Трампа как некомпетентного, истеричного, аморального и просто глупого человека, в руках которого находится судьба не только американцев, но и всего мира (тут как раз в тему ложится его недавний твитт, в котором он "меряется" красными кномпками с Ким Чен Ыном).

Так что подытоживая, я бы назвал выход этой книги началом кампании по окончательной дискредитации не только Трампа, но и республиканцев в целом в предверии осенних выборов. Уверен, что в ближайшие недели обсуждение книги станет главной новостью не только в американских, но и в мировых СМИ. И наиболее острые и пикантные цитаты (которых будет очень много) станут информационными поводами, а в идеале и мотивами для расширения списка лиц, привлеченных к даче показаний спецпрокурору Мюллеру по "Кремлингейту". Учитывая репутацию автора, сей опус является таким себе продолжение "досье Трампа" появившегося год назад и тоже ставшей "сенсацией". Которое в итоге и не подтвердилось, но осадочек, как говорится, остался… В общем, "хороший" подарочек подготовили демократы Трампу к православному Рождеству! Русские СМИ, кстати уже паникуют, опасаясь выхода этой книги как очередного предлога для новых санкций. Кстати, тут и до доклада финансовой разведки США по "окружению" Путина остался буквально месяц… Совпадение?

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Автор
Максим ЯлиМаксим Яли
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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