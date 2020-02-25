Сенаторы США призвали ввести санкции лично против Путина

Трое влиятельных сенаторов от Демократической партии обратились к Госдепу США с требованием ввести "незамедлительные санкции" против России и лично президента РФ Владимира Путина.

Как передает Axios, подписали этот документ лидер демократов в Сенате Чак Шумер, старший член Международного комитета Сената Менендес и сенатор Шеррод Браун. Главной причиной такой реакции в нем называется вмешательство России в американские выборы президента.

Госдеп США призвали ввести санкции против Путина "24"

Они обратились к госсекретарю США Майкла Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.

"Мы призываем вас немедленно и обязательно ввести санкции против правительства Российской Федерации, любых российских субъектов, которые считаются ответственными за такое вмешательство, а также тех, кто действует от их имени или оказывает материальную или финансовую поддержку этим усилиям по вмешательства в выборы", - сказано в обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники разведывательных служб США заявили, что имеют данные, согласно которым Россия уже начала вмешиваться в ход выборов 2020 года.

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