Сенат США утвердил посла в Беларуси впервые за 12 лет

Сенат конгресса США 16 декабря утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Минске (Беларусь).

Заседание верхней палаты состоялось онлайн американского законодательного органа. Кандидатуру Фишер, которую еще в мае предложил президент Дональд Трамп, утвердили единогласно. Об этом говорится на официальном сайте конгресса.

Женщина станет первым американским послом в Беларуси начиная с 2008 года. Ранее она была заместителем постоянного представителя США при НАТО.

Помимо этого, в ее биографии значится работа в американском посольстве в Тбилиси, Киеве и Москве. Дипломат владеет французским, русским и немного грузинским языками.

Правда, когда Когда Фишер отправится в Беларусь, пока неизвестно.

Стоит отметить, что США и Беларусь отозвали своих послов в 2008 году, до сих пор посольства возглавляли временные поверенные.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая президент США Дональд Трамп внес в Сенат кандидатуры на должности послов в Украине и Беларуси.