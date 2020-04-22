В Сенате США заявили о "беспрецедентном вмешательстве" России в выборы американского президента в 2016 году.

Об этом говорится в докладе главы сенатского Комитета по разведке республиканца Ричарда Берра и вице-председателя комитета демократа Марка Уорнера. Он был обнародован 21 апреля, передает "Голос Америки".

Отмечается, что в четвертом и одновременно предпоследнем документе относительно проблемы российского вмешательства анализируются источники и методы, которые стали основой доклада американской национальной разведки, подготовленного и представленного в 2017 году.

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Так, глава комитета Ричард Берр подчеркнул, что "комитет не увидел причин оспаривать выводы национальной разведки". По его словам, один из них заключается в том, что агрессивное вмешательство со стороны России должно рассматриваться как "новая норма".

"Масштаб и агрессивность российского вмешательства носили беспрецедентный характер", – заявили члены сенатского комитета по разведке.

Комментируя обнародованный документ, газета The New York Times также указала на его "убедительность". Издание отмечает, что выводы американской разведки опровергают давно высказываемые президентом США Дональдом Трампом и его союзниками обвинения в адрес оппонентов о том, что они якобы обнаружили предвзятость и были настроены против него.

Сенат США подтвердил беспрецедентное вмешательство России в выборы 2016 года

"Сенатский комитет по разведке, который занимался в течение трех лет изучением проблем, связанных с российским вмешательством, ранее уже давал положительную оценку работе ЦРУ и ФБР. Однако в 158-страничном докладе, представленном 21 апреля, есть дополнительные подробности выполненной работы. Когда в 2017 году Белому дому предоставили доклад национальной разведки США, некоторые фрагменты текста были вычеркнуты сотрудниками администрации Трампа", – пишет NYT.

Издание также приводит заявление вице-председателя комитета по разведке сенатора-демократа Марка Уорнера, который предупредил, что "российский успех 2016 года может побудить Кремль на продолжение вмешательства в работу демократических институтов США".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представители американской разведки заявили, что Россия вмешивается в выборы президента Америки 2020 года и поддерживает переизбрание действующего президента США Дональда Трампа.

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