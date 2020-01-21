Сенат США начал рассмотрение импичмента Трампа: все подробности и онлайн-трансляция

Во вторник, 21 января, в Сенате США начался судебный процесс по импичменту президента Дональда Трампа из-за его давления на Украину.

100 членов верхней палаты Конгресса США собрались в 20:00 по киевскому времени на первый полноценный день рассмотрения дела. Разбирательства транслируют в режиме онлайн (чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте новость до конца).

Главным назначен председатель Верховного суда Джон Робертс. В начале процесса он принес соответствующую присягу.

Сенат США начал рассмотрение импичмента Трампа

Как сообщает СNN, на первом заседании по существу лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл представил регламент, по которому будет вестись судебное разбирательство. Он призвал как республиканцев, так и сенаторов-демократов проголосовать за эти правила, заявив, что они близки к правилам, которые использовались в процессе по импичменту Билла Клинтона в 1999 году.

Демократы уже выступили против резолюции. В частности, несправедливой ее назвал председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

Шифф выступил в Сенате

Уже в среду, 22 января, сторонам защиты и обвинения будет предоставлено слово для презентации своих аргументов. Каждая сторона получит 24 часа в течение 3 дней для своих доводов.

Ожидается, что слушания будут длительными, процесс должен длиться шесть дней в неделю, кроме воскресенья. По прогнозам, импичмент будут рассматривать две недели. Примечательно, что аналогичный процесс по президенту Клинтону длился месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Зеленский также отреагировал на скандал в Штатах, заявив, что на него никто не давил.

В начале ноября демократы Палаты представителей опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента Трампа.

В январе Трамп выдвинул Украине громкое обвинение, заявив о "вмешательстве" в американские выборы. "Почему я должен носить клеймо импичмента на своем имени, если я не делал ничего плохого?" – возмущался он, выразив уверенность, что демократы не добьются его отставки.

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