Главная Новости
26 марта • обновлено в 19:31
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Семья умершей от COVID-19 британки пережила "фильм ужасов"

3.8т
Читать материал на украинском

В Британии от коронавируса скончалась 75-летняя Джейн Джей, которая перед смертью по телефону прощалась со своими детьми, находясь в палате интенсивной терапии.

Как пишет Daily Mail, пенсионерка скончалась 24 марта, неделю спустя, как ее госпитализировали с диагнозом пневмония.

"Мы не могли обнять ее. Мы не могли сказать ей, что любим ее в последний раз лично. Мы в шоке, потому что это так сюрреалистично. Я всегда буду благодарна за любовь, которую моя бабушка давала всем нам, за доброту, которую она показала", – рассказала ее 22-летняя внучка Молли.

Джейн Джей

Джейн Джей

Daily Mail

51-летний сын Алекс в последний раз навещала маму в защитной одежде и маске, чтобы не подцепить коронавирус. Врачи постановили, что только один член семьи может навестить больную.

"Мне и моим сестрам пришлось выбирать, кому из нас будет позволено сидеть с ней, что было очень трудно. Моя сестра – социальный работник, поэтому мы решили защитить ее от инфекции, поэтому выбрали меня вместо этого, но все это было очень сюрреалистично. Когда она была в изоляторе, было очень тихо, очень тихо и очень спокойно – почти странно", – вспоминал Алекс.

Джейн Джей с семьей

Джейн Джей с семьей

Daily Mail

Врачи предупредили мужчину, что у матери слабые шансы выздороветь, поэтому разрешили побыть с ней.

"Я спросил врачей: "Вы сказали моей маме?" и они сказали: "Да, она знает, и она хочет тебя видеть", – поделился сын умершей.

Алекс описал неделю пребывания матери в больнице словно в "фильме ужасов". За это время он трижды посещала больную маму. Мужчина призвал людей не пренебрегать мерами безопасности и соблюдать карантин, чтобы остановить распространение болезни.

"Вы смотрите новости, и вы видите, как цифры растут по всему миру. Мы должны уберечь тех, кто уязвим, изолировав себя, чтобы дать правительству шанс бороться с вирусом", – подчеркнул Алекс.

Джейн Джей умерла от коронавируса

Джейн Джей умерла от коронавируса

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 26 марта коронавирус закрепился в Италии, Испании и США, где за последние дни показатели резко выросли. Жертвами стали более 21 тысячи человек.

Также в Британии с помощью телефона определили 6,6 млн возможных больных коронавирусом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
1
Смешно
0
Интересно
18
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги