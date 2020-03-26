В Британии от коронавируса скончалась 75-летняя Джейн Джей, которая перед смертью по телефону прощалась со своими детьми, находясь в палате интенсивной терапии.

Как пишет Daily Mail, пенсионерка скончалась 24 марта, неделю спустя, как ее госпитализировали с диагнозом пневмония.

"Мы не могли обнять ее. Мы не могли сказать ей, что любим ее в последний раз лично. Мы в шоке, потому что это так сюрреалистично. Я всегда буду благодарна за любовь, которую моя бабушка давала всем нам, за доброту, которую она показала", – рассказала ее 22-летняя внучка Молли.

Джейн Джей Daily Mail

51-летний сын Алекс в последний раз навещала маму в защитной одежде и маске, чтобы не подцепить коронавирус. Врачи постановили, что только один член семьи может навестить больную.

"Мне и моим сестрам пришлось выбирать, кому из нас будет позволено сидеть с ней, что было очень трудно. Моя сестра – социальный работник, поэтому мы решили защитить ее от инфекции, поэтому выбрали меня вместо этого, но все это было очень сюрреалистично. Когда она была в изоляторе, было очень тихо, очень тихо и очень спокойно – почти странно", – вспоминал Алекс.

Джейн Джей с семьей Daily Mail

Врачи предупредили мужчину, что у матери слабые шансы выздороветь, поэтому разрешили побыть с ней.

"Я спросил врачей: "Вы сказали моей маме?" и они сказали: "Да, она знает, и она хочет тебя видеть", – поделился сын умершей.

Алекс описал неделю пребывания матери в больнице словно в "фильме ужасов". За это время он трижды посещала больную маму. Мужчина призвал людей не пренебрегать мерами безопасности и соблюдать карантин, чтобы остановить распространение болезни.

"Вы смотрите новости, и вы видите, как цифры растут по всему миру. Мы должны уберечь тех, кто уязвим, изолировав себя, чтобы дать правительству шанс бороться с вирусом", – подчеркнул Алекс.

Джейн Джей умерла от коронавируса Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 26 марта коронавирус закрепился в Италии, Испании и США, где за последние дни показатели резко выросли. Жертвами стали более 21 тысячи человек.

Также в Британии с помощью телефона определили 6,6 млн возможных больных коронавирусом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!