Семья обнаружила, что зеркало, провисевшее в их туалете 40 лет, принадлежало королеве Франции

Зеркало, принадлежавшее последней королеве Франции Марии-Антуанетте, провисело 40 лет в туалете одной семьи, которая не догадывалась о его ценности.

Об этом написала The Sun. Реликвию выставят на аукцион в Бристоле.

Зеркало досталось семье по наследству. На нем была серебряная табличка, на которой было указано имя его хозяйки, однако новые владельцы посчитали, что это шутка.

Об истинной ценности предмета они узнали от представителя аукционного дома Эндрю Стоу.

"Завораживает мысль о том, что одна из самых известных исторических личностей смотрела в это зеркало", – сказал Стоу.

Предварительная стоимость зеркала составляет 10 тысяч фунтов (около 37 тысяч гривен).

Мария-Антуанетта стала королевой после свадьбы с Людовиком XVI в 1770 году.

Зеркало Марии-Антуанетты The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, аукционный дом Alexander Historical Auctions, расположенный в американском штате Мэриленд, выставил на продажу бар в форме глобуса, который был установлен на личной яхте немецкого диктатора Адольфа Гитлера Aviso Grille. Барная стойка с пятью стульями оказались у американского фермера. Мебель хранилась в кладовке, которую не разбирали 70 лет.