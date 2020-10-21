Обстрелы мирных жителей и российское вмешательство: эксклюзивный фильм о войне за Нагорный Карабах

Съемочная группа OBOZREVATEL побывала в эпицентре военного противостояния в Нагорном Карабахе, где в конце сентября с новой силой разгорелся конфликт между силами непризнанной Нагорно-Карабахской республики при поддержке Армении и армией Азербайджана.

Документальный фильм "Вторая Карабахская", автором которого стала журналист OBOZREVATEL Кристина Бондаренко, содержит уникальные кадры войны на Кавказе. В нем даются ответы на ряд важных вопросов, в частности, о роли в конфликте Российской Федерации, Турции и Франции (чтобы посмотреть премьеру фильма на канале Редакция OBOZREVATEL в YouTube, проскролльте до конца новости).

Во время работы над фильмом съемочная группа несколько раз попадала под обстрелы. Журналистам удалось пообщаться с азербайджанскими солдатами и добровольцами, побывать в обычной семье жителей Нагорного Карабаха.

Как писал OBOZREVATEL, Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии, начиная с 00:00 часов по местному времени, 18 октября. Однако в тот же день Армения обвинила Азербайджан в нарушении гуманитарного перемирия, заявив, что противник проводил обстрелы.