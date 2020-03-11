Адвокат Джерри Скиннер подал иск против России и лично президента Владимира Путина от имени 40 семей родственников жертв катастрофы МН17 в Европейский суд по правам человека.

Пострадавшие параллельно с основным судебным процессом, который начался 9 марта в Гааге, требуют 330 млн долларов компенсации. Об этом сообщает DW.

"Такое оружие, как установка "Бук", из которой был сбит самолет рейса МН17, не могла покинуть территорию России без разрешения чиновников. Вероятно, мы услышим фамилии приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с действующими лицами на востоке Украины. Думаю, мы услышим и о господине Путине. Не думаю, что мы узнаем много. Но по моему личному мнению, такое мощное высокотехнологичное оружие не могло покинуть территорию Российской Федерации, если бы это не было бы санкционированно на самом высоком уровне. Все произошло именно так, как произошло. Именно потому, что господин Путин дал на это разрешение. Об этом можно говорить с уверенностью", – отметил Скиннер.

Семьи жертв МН17 подали разгромный иск против Путина

По мнению адвоката, приговор по делу прозвучит примерно через год.

Отметим, Скиннер известен тем, что в свое время добился выплаты правительством Ливии компенсации за подрыв самолета в небе над шотландским Локерби.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек, которые находились на борту.

При этом на судебный процесс не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.

Сторона обвинения по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 заявила, что располагает доказательствами о том, что лайнер был сбит из российской установки "Бук".

Примечательно, что экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) разнервничался, когда ему позвонил журналист ВВС Стив Розенберг и начал задавать вопросы о том, кто сбил Boeing.

Напомним, в Гааге накануне суда по катастрофе рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест под посольством России, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии.

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