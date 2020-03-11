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11 марта • обновлено в 06:28
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Семьи жертв МН17 подали разгромный иск против Путина

3.8т
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Адвокат Джерри Скиннер подал иск против России и лично президента Владимира Путина от имени 40 семей родственников жертв катастрофы МН17 в Европейский суд по правам человека.

Пострадавшие параллельно с основным судебным процессом, который начался 9 марта в Гааге, требуют 330 млн долларов компенсации. Об этом сообщает DW.

"Такое оружие, как установка "Бук", из которой был сбит самолет рейса МН17, не могла покинуть территорию России без разрешения чиновников. Вероятно, мы услышим фамилии приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с действующими лицами на востоке Украины. Думаю, мы услышим и о господине Путине. Не думаю, что мы узнаем много. Но по моему личному мнению, такое мощное высокотехнологичное оружие не могло покинуть территорию Российской Федерации, если бы это не было бы санкционированно на самом высоком уровне. Все произошло именно так, как произошло. Именно потому, что господин Путин дал на это разрешение. Об этом можно говорить с уверенностью", – отметил Скиннер.

Семьи жертв МН17 подали разгромный иск против Путина

Семьи жертв МН17 подали разгромный иск против Путина

По мнению адвоката, приговор по делу прозвучит примерно через год.

Отметим, Скиннер известен тем, что в свое время добился выплаты правительством Ливии компенсации за подрыв самолета в небе над шотландским Локерби.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Путин
Тег
Боинг МН17
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Waix Alex
Waix Alex
На хитрую опу всегда найдется. уй с винтом, как говорится.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Waix Alex, это ты сейчас про своё очко???
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