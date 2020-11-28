Село Fucking в Австрии сменит название из шуток и кражи вывесок

Австрийское село Fucking с 1 января 2020 года изменит свое название, поскольку местные жители устали от шуток и краж вывесок.

На немецком языке слово Fucking не имеет никакого значения, однако на английском это ругательство, пишет DW.

Мер Фукинга Андреа Хольцер рассказал, что идея изменить название принадлежит местным жителям. Ранее они избегали общественного внимания вплоть о распространения интернета.

Существование села впервые задокументировали в 1070 году, а через 20 лет правителя этой территории записали как Adalpertus de Fucingin. На протяжении веков написания названия менялось: в 11 веке – Vucchingen, в 14 веке – Fukching, а современное написание – Fucking – закрепилось в 18 веке. У населенного пункта также есть хутора Оберфукинг и Унтерфукинг – пока неизвестно, изменится ли у них название.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, АвтоВАЗ зарегистрировал неприличное название для машины. В последствии такие имена могут получить новые модели.