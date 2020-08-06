Селитру, рванувшую в Бейруте, россиянин хотел продать террористам – Bild

Ко взрывам в ливанской столице Бейруте могут быть причастны российский бизнесмен Игорь Гричушкин и террористическая организация "Хезболла".

Такую версию событий выдвинула немецкая газета Bild, которая провела собственное расследование, передают "Факты". В нем отмечается, что россиянин намеревался продать нитрат аммония (селитру) не заказчикам из Мозамбика, а представителям этой организации. Именно поэтому судно Rhosus с селитрой на борту зашло в порт Бейрута.

Бывший капитан судна Борис Прокошев в интервью "Радио Свобода" рассказал, что после задержания корабля "судовладелец исчез со своими деньгами, а мнимые покупатели в Мозамбике не проявляли никаких шевелений".

"Возникает подозрение: мнимая поставка товара в Африку была лишь предлогом для того, чтобы доставить взрывчатку в зону досягаемости "Хезболлы"", – считают авторы расследования.

В публикации утверждается, что ливанская фирма Majid Shammas & CO предлагала в начале 2014 года купить почти 3 тысячи тонн взрывчатого вещества. Эта компания уже в 2013 году тайно продавала взрывчатку сирийскому президенту Башару Асаду – одному из ближайших союзников "Хезболлы".

Ссылаясь на таможенные документы, Bild пишет, что в августе 2016 года и в июне 2017 года два директора таможни в порту Бейрута оказывали давление на ливанский суд, чтобы он одобрил покупку конфискованного груза фирмой, очевидно, близкой к "Хезболле". Во-первых, говорится в документах, речь шла об "опасных материалах, которые хранятся на складе в несоответствующих условиях". Во-вторых, "груз, по рекомендации армии, можно также продать ливанской компании Majid Shammas, специализирующейся на взрывчатых веществах".

Однако судья упрямился. По неизвестным причинам он не отвечал ни "да", ни "нет". Один из источников сказал газете, что возможно, это был акт гражданского неповиновения, чтобы воспрепятствовать тому, чтобы террористическая организация "Хезболла" завладела взрывчатым веществом.

Отмечается, что сопротивление судьи привело к тому, что бомба замедленного действия осталась в порту Бейрута и за годы была забыта. Но "Хезболла" знала, что получить доступ к 2 750 тоннам нитрата аммония можно в любой момент, и поэтому воздерживалась от новых попыток завладеть им.

Согласно расследованию, в период с 2013-го по 2016 год террористы другими путями пытались получить доступ к нитрату аммония. "Их целью было нанесение ударов по еврейским и израильским объектам по всему миру. Поэтому между поставкой нитрата аммония в Бейрут и новыми попытками находящихся там террористов завладеть веществом прослеживается временная взаимосвязь", – пишет газета.

Лишь несколько недель назад Израиль в ходе прицельного авиаудара убил в Дамаске члена "Хезболлы". Террористическая группировка поклялась отомстить, а Израиль готовился на своей северной границе к чрезвычайной ситуации.

"Администрация порта отреагировала на новый интерес "Хезболлы" к взрывчатому веществу? В пользу этого говорит то, что пожар на складе якобы начался во время сварочных работ на воротах здания. Очевидно, сотрудники таможни пытались защитить нитрат аммония от кражи. Об этом сообщили местные СМИ. Вечером в среду, 5 августа, ливанские власти отправили нескольких сотрудников порта под домашний арест", – подытожило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабный взрыв в столице Ливана Бейруте произошел в результате детонации 2 750 тонн амиачной селитры, которую в 2014 году выгрузили с судна Rhosus, принадлежащего российскому бизнесмену.