Сектор Газа запустил ракеты по Израилю: появилось видео обстрела

Сектор Газа в пятницу, 1 ноября, начал обстрел Израиля, выпустив по южной части страны минимум 10 ракет.

8 из них были перехвачены противоракетной системой "Железный купол", сообщила пресс-служба армии обороны Израиля на странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В ходе обстрела был разрушен дом мирных жителей. Данных о пострадавших в результате инцидента нет.

Также израильские военные опубликовали кадры, на которых запечатлен момент перехвата ракет.

This family home in southern Israel was just hit by a rocket fired from Gaza.



So far: 10 rockets have been fired from Gaza at Israeli civilians. 8 of those rockets were intercepted by the Iron Dome System. pic.twitter.com/eTvhuTK2BE