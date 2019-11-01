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2 ноября • обновлено в 01:15
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Сектор Газа запустил ракеты по Израилю: появилось видео обстрела

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Сектор Газа в пятницу, 1 ноября, начал обстрел Израиля, выпустив по южной части страны минимум 10 ракет.

8 из них были перехвачены противоракетной системой "Железный купол", сообщила пресс-служба армии обороны Израиля на странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

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Перехват ракет над израильским городом Сдеротом

Перехват ракет над израильским городом Сдеротом

Telegram-канал "Военный обозреватель"

В ходе обстрела был разрушен дом мирных жителей. Данных о пострадавших в результате инцидента нет.

Также израильские военные опубликовали кадры, на которых запечатлен момент перехвата ракет.

Как писал OBOZREVATEL, 10 сентября с территории сектора Газы были выпущены две ракеты по южному Израилю, в результате чего едва не пострадал премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, который в это время выступал перед избирателями.

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Место
Израиль
Теги
ракеты видео
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