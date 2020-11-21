Сектор Газа выпустил ракету по Израилю

София Ковнир Мир 22:57, 21.11.2020 Обновлено: 23:04, 21.11.2020

В субботу, 21 ноября, из сектора Газа на территорию Израиля выпустили одну ракету.

Так, в городе Ашкелон прозвучала воздушная сирена тревоги, после которой идентифицировали запуск, пишет "ТАСС".

Израильская государственная радиостанция Kan сообщает, что ракета упала в незаселенной местности.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа в Израиле уже был зафиксирован запуск трех ракет из сектора Газа. Они нанесли ответный удар.

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