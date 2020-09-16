Сектор Газа обстрелял Израиль во время подписания мирных соглашений

Сектор Газа 15 сентября нанес ракетный удар по Израилю во время подписания в столице США – Вашингтоне мирных соглашений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном.

Сирены прозвучали в израильских городах Ашкелон и Ашдод, сообщает The Times of Israel. Десятки тысяч жителей укрылись в бомбоубежища.

В результате обстрела ранения получили минимум десять человек.

Пострадал Ашдод и Ашкелон.

Отмечается, что во время происшествия в Вашингтоне проходила торжественная церемония подписания мирных соглашений между Израилем и двумя арабскими странами. Они направлены на установление мира на Ближнем Востоке. На событии присутствовал президент США Дональд Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Израиль и Бахрейн при посредничестве США согласились заключить мирный договор. Бахрейн, как большинство арабских стран, официально не признавали Израиль и поддерживали палестинское государство.