Главная Новости
24 февраля • обновлено в 14:29
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Сектор Газа мощно ударил по Израилю ракетами

2.2т
Читать материал на украинском

Израильские военные сообщили, что из палестинского анклава в Газе по израильской территории выпустили шесть ракет, пять из них удалось перехватить.

В пресс-службе Армии обороны Израиля в Twitter рассказали, что ракеты были перехвачены ПРО "Железный купол".

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что сирены воздушной тревоги сработали в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах на юге Израиля.

Сектор Газа мощно ударил по Израилю ракетами

Wikimedia

Вместе с тем в Telegram-канале "Дежурный по Израилю" сообщили, что ракета попала на детскую площадку в Сдероте. К счастью, детей рядом не было.

Отметим, что накануне, 23 февраля, сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля. Израильские военные сообщили, что общее число ракет, выпущенных из палестинского анклава в Газе по израильской территории, составило 21, 13 из них были перехвачены.

Напомним:

  • 1 февраля Палестина объявила, что решила разорвать все отношения с Израилем и США.

  • Причина – "сделка века" между президентом США Дональдом Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

  • После публичного объявления его условий в Палестине вышли на массовые протесты. Лидер палестинцев заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не пройдет: "народ отправит ее на свалку истории".

Как сообщал OBOZREVATEL, военные Израиля 4 февраля ударили по сектору Газа в ответ на мощный ракетный обстрел.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Глеб Иванов
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
я прекрасно понимаю арабов. житы их достали видимо! буквально кушал недавно арабску шаурму. офигенная! а вот житовской не существует! только маца....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гоша Злой
Гоша Злой
Махно Володимир, виновато ООН, создав агрессивное государство Израиль на территориях, принадлежащих другим.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
5 из 6 не смогли перехватить, безответка закончилась, пора за стол переговоров
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги