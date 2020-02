Сектор Газа мощно ударил по Израилю ракетами

Израильские военные сообщили, что из палестинского анклава в Газе по израильской территории выпустили шесть ракет, пять из них удалось перехватить.

В пресс-службе Армии обороны Израиля в Twitter рассказали, что ракеты были перехвачены ПРО "Железный купол".

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что сирены воздушной тревоги сработали в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах на юге Израиля.

Вместе с тем в Telegram-канале "Дежурный по Израилю" сообщили, что ракета попала на детскую площадку в Сдероте. К счастью, детей рядом не было.

After we targeted Islamic Jihad terror targets in #Syria and #Gaza last night, terrorists in Gaza have once again started firing rockets at Israeli civilians.



We will defend them. pic.twitter.com/3Q7M2PgJ7K