Сектор Газа мощно ударил по Израилю ракетами

Израильские военные сообщили, что из палестинского анклава в Газе по израильской территории выпустили шесть ракет, пять из них удалось перехватить.

В пресс-службе Армии обороны Израиля в Twitter рассказали, что ракеты были перехвачены ПРО "Железный купол".

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что сирены воздушной тревоги сработали в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах на юге Израиля.

Wikimedia

Вместе с тем в Telegram-канале "Дежурный по Израилю" сообщили, что ракета попала на детскую площадку в Сдероте. К счастью, детей рядом не было.

בהמשך לדיווחים על התרעות, זוהו שישה שיגורים משטח רצועת עזה לשטח ישראל. לוחמי ההגנה האווירית יירטו חמישה שיגורים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 24, 2020

After we targeted Islamic Jihad terror targets in #Syria and #Gaza last night, terrorists in Gaza have once again started firing rockets at Israeli civilians.



We will defend them. pic.twitter.com/3Q7M2PgJ7K — Israel Defense Forces (@IDF) February 24, 2020

Отметим, что накануне, 23 февраля, сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля. Израильские военные сообщили, что общее число ракет, выпущенных из палестинского анклава в Газе по израильской территории, составило 21, 13 из них были перехвачены.

Напомним:

1 февраля Палестина объявила, что решила разорвать все отношения с Израилем и США.

Причина – "сделка века" между президентом США Дональдом Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

После публичного объявления его условий в Палестине вышли на массовые протесты. Лидер палестинцев заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не пройдет: "народ отправит ее на свалку истории".

Как сообщал OBOZREVATEL, военные Израиля 4 февраля ударили по сектору Газа в ответ на мощный ракетный обстрел.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!