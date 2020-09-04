После Labor Day (Дня Труда) в первый понедельник осени, – 7 сентября в нынешнем году, в Соединенных Штатах наступает самая горячая пора предвыборной гонки и настоящая истерия. Остается два месяца до выборов. Обе стороны уже начали обмениваться острыми уколами, нападками и компроматом, однако больше всех будет стараться Трамп и его окружение. Даже в период проведения национальных съездов республиканской и демократической партий, состоявшихся недавно в августе в виртуальном режиме, Трамп превзошел всех. Он 41 раз упомянул Байдена, тогда как тот не упомянул Трампа ни разу. С точки зрения демократов Трамп не заслуживает того, чтобы о нем говорили. Одна очень интересная деталь – фанаты Трампа закричали "ура" в связи с количеством зрителей государственного телеканала C-SPAN в разгромном для Байдена соотношении – 400 000 телезрителей смотрели на этом канале съезд Трампа и только 70 000 съезд Байдена. Если же мы посмотрим – сколько зрителей в целом по всем ТВ каналам смотрели эти съезды, то тут Трамп проиграл Байдену 3 миллиона зрителей: 15 миллионов у Трампа и 18 миллионов у Байдена. Это называется политическая манипуляция.

Чем же стращают избирателей фанаты и члены секты Трампа? Тем (это "изобретение" отнюдь не их, а кремлевских товарищей), что с приходом Байдена в Белый дом, в Америку придет социализм, который очень не любят многие американцы и особенно многие выходцы их России, живущих на Брайтон Бич. Почему они это утверждают? Потому что просто не понимают и не знают – что такое социализм? Более того, наиболее оголтелые фанаты Трампа пугают уже коммунизмом. Если мы разберемся в этих терминах не с позиции пользователей Фейсбука, а на основе научных определений, то мы увидим – все они не просто заблуждаются, а городят полную ахинею. Что такое социализм? Это государственная собственность на средства производства. Только здесь требуется еще одно непременное условие. В таком государстве должно быть народовластие. Где вы видели в Советском Союзе народовластие? С 1918 года там власть принадлежала большевикам- коммунистам и чекистам до 1991 года. Потом эти коммунисты-чекисты поменяли окраску и стали "бизнесменами". Отсюда вывод - никакого социализма в Советском Союзе никогда не было. С коммунизмом еще более интересней. Это – утопия, которая никогда на станет реальностью. Главная постулат коммунизма: "От всех по возможностям, всем по потребностям". Если найдется такой политик в Соединенных Штатах, который пообещает построить коммунизм, то самые рьяные фанаты Трампа первые побегут за него голосовать: возможностей очень мало, но сладко жить хочется.

В Соединенных Штатах, в отличии от послевоенной Западной Европы, никогда не национализировались частные предприятия, ни при демократах, ни при республиканцах. Это говорит лишь об очень консервативном подходе американцев к частной собственности. Никакие демократы не намерены это делать ни сейчас, ни в будущем. Теперь о достижениях тех и других. В тех штатах, где сегодня в законодательной и исполнительной власти одни только демократы, к ним относятся штаты Новой Англии, экономическая ситуация намного лучше, чем в штатах республиканских. Штат Коннектикут, в котором нет ни одного республиканца во власти, входит в первую тройку самых успешных штатов Америки по уровню жизни и доходам. Никаких протестов и погромов в этом году здесь не наблюдалось, как нет и столкновений на расовой почве. Объяснить это фанаты Трампа уклоняются или не способны.

По опросам последних дней – Байден опережает Трампа на 9-10 пунктов и нужны воистину титанические усилия республиканцев, чтобы убедить американский народ голосовать за Трампа. Путинская Россия опять готова вмешаться в выборы на стороне Трампа и это в Белом доме только приветствуется. Об это уже заявили представители американской разведки, которые с точки зрения Трампа не являются защитниками и патриотами Америки. "Я доверяю Путину и не верю в доклады нашей разведки", – заявил в Хельсинки глава Белого дома. Ему бы картошку чистить на камбузе, а не управлять первой экономикой мира.

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