"Кусают локти": что происходит в Думе из-за секс-скандала

Сексуальный скандал в Государственной Думе Российской Федерации набирает обороты. После того, как три журналистки обвинили депутата, главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, думская комиссия по этике не нашла в этом "поведенческих нарушений".

В знак протеста против таких выводов ряд СМИ заявили об отзыве своих сотрудников из Думы и прекращении публикаций материалов о Слуцком или комиссии по этике. За исключением тех, которые касаются сексуального скандала. В частности, бойкот объявили РБК, ИД "Коммерсантъ", "Ведомости", Znak.com, Lenta.ru, телеканалы RTVI, "Дождь", радиостанции "Эхо Москвы" и "Говорит Москва".

О связи с американскими историями, поддержке общества, а также о том, чем может закончиться российский сексуальный скандал и какую ответственность может понести ее фигурант "Обозреватель" поговорил с директором некоммерческой организации Дом Свободной России Григорием Фроловым.

Григорий Фролов Facebook

- После решения комиссии по этике ряд СМИ отзывают журналистов из Думы. С вашей точки зрения, как могут развиваться события дальше?

- Здесь нужно отметить несколько вещей. Первое: кейс Слуцкого - это первый кейс пришедшего в Россию международного флешмоба #MeToo фактически. Он выглядит немного иначе, но, по сути, это та же самая история. И это, мне кажется, достаточно логичная вещь, что в России подобный кейс случился с журналистами в Госдуме.

Потому что в Америке главное место либеральных ценностей и главные проводники прав человека в народ - это голливудские звезды, это Калифорния, Голливуд. В России, учитывая всю ситуацию, нет, мне кажется, более интересного и логичного с общественной точки зрения места, где все это могло произойти, как не с журналистами в Госдуме.

Потому что так или иначе, люди, которые готовы говорить публично, а тем более, о таких сложных вещах, о публичных людях с влиянием, это только люди, имеющие определенные гражданские позиции, которые вращаются в общественном пространстве. И в этом смысле очень круто, что в кои веки российское медийное сообщество смогло проявить такой серьезный уровень солидарности и медийного протеста.

Думаю, что сейчас в Госдуме все "кусают локти" из-за этой темы, потому что это достаточно серьезный акт гражданского неповиновения. Тем более, что, насколько я понимаю, формулировка у большинства медиа звучала приблизительно так: мы не будем отправлять наших репортеров в Госдуму, а о Слуцком и о людях из комитета по этике Госдумы мы будем говорить только и исключительно в контексте этого сексуального скандала.

И после того, как комитет по этике и Госдума не будут иметь ни одной нормальной публикации, кроме как про сексуальный скандал, в читаемом адекватными людьми медиа в течение, например, следующего месяца, я думаю, что рано или поздно им это надоест. И так или иначе какие-то результаты будут.

С другой стороны, есть конкретная проблема, связанная с депутатом Слуцким. Кроме того, что он достаточно мерзкий персонаж сам по себе, он имеет определенного рода влияние. И он сейчас занимает очень специфическое место в системе путинской власти. Потому что на последних выборах Слуцкий был человеком, который организовывал корпус международных наблюдателей.

Он приглашал и координировал всех этих немецких или скандинавских "путинферштейнеров" и всех прочих людей, которых специально привозили в Крым или в Россию, чтобы они смотрели на эти выборы и рассказывали, как в России все хорошо, честно, правильно и демократично. Поэтому, можно точно сказать, что Слуцкого резко не снимут. Он сейчас вообще не тот персонаж. У него есть некоторый ярлык на то, чтобы его сейчас никто не снимал, потому что он большую услугу сделал. И его влияние в этом смысле повысилось.

С другой стороны, я думаю, что чем-то это закончится, и выводы будут сделаны, потому что это достаточно серьезный общественный "наезд" на никому не нужный институт. И сухими они из воды там не выйдут.

- Какие масштабы могут быть? Ведь это крупные СМИ, которые стараются работать не в формате пропагандистов и путинолюбов.

- Здесь два момента можно проанализировать. Первый касается лично депутата Слуцкого и того, смогут ли его снять из-за общественного давления. Я думаю, что, скорее всего, нет, в силу тех вещей, о которых я сказал. Тем не менее, я думаю, что вероятность такая все же имеется и в ближайшее время будет обсуждаться в кремлевских коридорах. Потому что уйти из этой ситуации без принятия некого решения или без того или иного прогибания под общественный дискурс у них не получится.

Есть второй момент. Все-таки, как мы помним, в Америке после первого кейса #MeToo с Харви Вайнштейном потом вышло еще очень много разных интересных подробностей про других известных людей. Связано это было с тем, что общество восприняло первый кейс и поняло, что есть возможность в этом направлении идти.

Думаю, что это тоже очень важный момент, потому что совершенно точно Слуцкий не единственный человек, который, простите, "лапал" журналистку в Госдуме, или не единственный член российской государственной власти с очень специфическими взглядами на гендерные отношения.

И я очень надеюсь и жду, что сейчас эта ситуация с большой общественной поддержкой журналисток, пострадавших от Слуцкого, и с большим давлением на Думу может привести в том числе к тому, что таких кейсов появится больше. И это все тоже может вырасти в некую более широкую волну кейсов, касающихся сексуальных домогательств от лица государственных служащих, депутатов и.д.

- Действительно ли можно рассчитывать на широкую общественную поддержку? Есть журналисты, и это определенное сообщество, а есть другие люди. И кто-то из них смотрит Первый канал, а кто-то - "Дождь". Их взгляды различаются.

- Это совершенно стандартная ситуация, так было всегда. Никто в Кремле, да и не в Кремле, не ожидает, что из-за того, что написал "Коммерсантъ" статью про Слуцкого, заводские мужики где-то в Комсомольске-на-Амуре неожиданно объявят забастовку, пока его не снимут с должности депутата Госдумы.

Другое дело, что есть вопрос репутации даже в путинской России. Тем более, что этот кейс касается не неких политических прав, в которых можно сказать, что опять какие-то иностранные агенты наших патриотов "мочат".

Этот кейс касается очень тонкой материи, и я уверен, что ни Кремлю, ни Думе, ни Володину (председатель Госдумы Вячеслав Володин - Ред.), ни Слуцкому не хочется, чтобы случился широкий общественных дискурс о том, что депутаты Госдумы - сексуальные насильники. Я совершенно уверен, что они этого боятся, они этого очень не хотят. И данном случае как раз медийное давление, давление московской интеллигенции - то есть людей, которые реально могут уничтожить их репутацию как в Москве, так и за рубежом - может повлиять достаточно эффективно.

- А если будут появляться подобные истории, может ли в российском обществе возникнуть конфликт - кто-то поддерживает жертв, а кто-то им не верит? Кто-то за кого-то, а кто-то - против?

- Посмотрим. В этом смысле Россия - общество консервативное, и, наверное, не нужно ждать, что сейчас будет в едином порыве большая общественная кампания. С другой стороны, я думаю, что может случиться несколько интересных вещей.

Во время слушаний по этике была забавная реплика одного из депутатов о том, что "почему мы слушаем этих журналистов, они же все на вражеские каналы работают?". Там же девушки с "Дождя", BBC, RTVI. То есть это условно два западных канала и один канал, который пропутинскому дискурсу навязывает западную повестку. Соответственно, это все-таки не меинстримные каналы. И они могут вполне уйти в дискурс того, что "опять какие-то иностранные агенты атакуют наших великих защитников Отечества".

Но я не думаю, что им это сойдет с рук. Все-таки, это действительно очень тонкая материя, и это очень репутационно сложный кейс. И им придется что-то с этим делать.

- А что касается ответственности в правовом поле?

- Насколько я помню, кроме очевидной статьи про изнасилование в российском уголовном праве есть другие четыре статьи про разного рода насильственные сексуальные действия. И я думаю, какая-то из них по квалификации под это дело вполне может подойти. Даже если не так, понятное дело, что всем хватит ухода Слуцкого из Думы, чтобы эта ситуация закончилась справедливо. Не хочу говорить с точки зрения жертв Слуцкого, но думаю, что это был бы уже большой прогресс даже без какого-то уголовного разбирательства.