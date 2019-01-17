Секса не было: историк раскрыл скандальную правду о Гитлере

Немецкий диктатор Адольф Гитлер и его спутница Ева Браун никогда не занимались сексом из-за редкого гинекологического заболевания женщины.

Это утверждает написавший книгу биографии Браун профессор Томас Лундмарк, передает Daily Mail. Исследователь утверждает, что спутница диктатора страдала от синдрома Майера-Рокитанского-Кустера-Хаузера (МРКХ). Это врожденный порок развития, из-за которого половой акт может быть затруднительным и болезненным.

К такому выводу Лундмарк пришел на основе документов, в частности переписки Браун с мюнхенским гинекологом Густавом Шолтеном. Другим доказательством стал календарь, который вела супруга доктора. В нем есть пометка о телефонном звонке из резиденции фюрера с благодарностью в адрес Шолтена за проведенную на Браун операцию.

Адольф Гитлер и Ева Браун dailymail.co.uk

Лундмарк также утверждает, что нашел сына доктора. Тот рассказал, что от своей тети слышал о том, что гражданская супруга Гитлера в больнице жаловалась на сильные боли. Шолтен говорил о здоровье Браун с другими врачами, и те подтвердили диагноз МРКХ.

dailymail.co.uk

О том, что у Браун с Гитлером не было физической близости, известно и из других источников. Исследователь пишет, что в поездке в Рим женщина признавалась об этом своему переводчику, эсэсовцу Ойгену Дольману. Тот впоследствии упомянул это в своих мемуарах.

"Миссия, миссия, миссия — это все, что у него на уме... Сама идея физического контакта запятнала бы его миссию. Много раз, наблюдая за восходом солнца, он признавался мне, что может любить только Германию", — цитирует спутницу Гитлера Дольман. Лундмарк утверждает, что заявления эсэсовца достоверны.

Отмечается, что в законном браке Гитлер и Браун прожили один день.

Адольф Гитлер и Ева Браун dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее французские ученые установили точную дату смерти нацистского диктатора Адольфа Гитлера, проведя первое с 1946 года исследование фрагментов его зубов.

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