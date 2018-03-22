Бойкот: секс-скандал в Госдуме назвали последней каплей

Непризнание вины в сексуальных домогательствах главы комитета по международным делам Госдумы России Леонида Слуцкого стало для ряда оппозиционных СМИ страны последней каплей, которая привела к решению приостановить работу с парламентом РФ.

"Я полностью поддерживаю эту инициативу", - сказал "Обозревателю" российский журналист, главный редактор "Ежедневного журнала", один из соучредителей Объединенного гражданского фронта, один из лидеров движения "Солидарность" Александр Рыклин.

"Почему для подобного жеста был избран именно такой повод, а не более серьезная вещь?" - спросил "Обозреватель". "Во-первых, я считаю эту вещь серьезной. Во-вторых, так бывает – сосуд переполняется и жидкость начинает переливаться через край. Видимо, этот сосуд и переполнился. Не исключаю, что поводом мог бы послужить какой-нибудь другой случай, не связанный с сексуальными домогательствами", - заверил журналист.

"Почему российские оппозиционные СМИ не обратили внимание на тот факт, что Владимир Путин де-факто пошел на пятый президентский срок при допустимых двух?" - поинтересовался "Обозреватель". "Хорошо, что обратили внимание по этому поводу", - заметил Рыклин.

Он также заверил, что разрыв отношений ряда СМИ с Госдумой не будет большой потерей для информационного пространства России. "Я давно не рассматриваю Госдуму как место, где появляются по-настоящему важные для страны новости. Российская Госдума – это совершенно вторичный, по-настоящему никому не интересный институт, где заседают люди, которые совершенно ни за что не отвечают, ничего не решают, это просто марионетки", - заверил оппозиционер.

Как писал "Обозреватель", 22 марта несколько крупных российских СМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из Госдумы. На такой шаг пошли РБК, телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", газета "Коммерсант", телеканал RTVI и другие.