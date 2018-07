Секс с моделью Playboy: Трамп возмутился "немыслимой" записью адвоката 

Президент США Дональд Трамп назвал немыслимым сообщения о наличии записи переговоров с адвокатом Майклом Коэном относительно выплат экс-модели Playboy Карен Макдугал.

"Невероятно, чтобы правительство ворвалось в офис адвоката (рано утром) - почти неслыханно. Еще более немыслимо, что адвокат записал на пленку клиента - совершенно неслыханно и, возможно, незаконно", - написал американский лидер в своем Twitter.

Также он назвал хорошей новостью то, что "ваш любимый президент ничего не сделал!".

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!