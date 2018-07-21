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Секс с моделью Playboy: Трамп возмутился "немыслимой" записью адвоката 

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Президент США Дональд Трамп назвал немыслимым сообщения о наличии записи переговоров с адвокатом Майклом Коэном относительно выплат экс-модели Playboy Карен Макдугал.

"Невероятно, чтобы правительство ворвалось в офис адвоката (рано утром) - почти неслыханно. Еще более немыслимо, что адвокат записал на пленку клиента - совершенно неслыханно и, возможно, незаконно", - написал американский лидер в своем Twitter.

Также он назвал хорошей новостью то, что "ваш любимый президент ничего не сделал!".

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил, что сотрудники ФБР изъяли у бывшего адвоката президента США Майкла Коэна запись его разговора с Дональдом Трампом о выплате экс-моделе Playboy Карен Макдугал, которая утверждает, что в 2006 году у нее были отношения с Трампом.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
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