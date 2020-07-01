Секс-индустрия в Амстердаме восстановила работу после COVID-19

Квартал красных фонарей в Амстердаме (Нидерланды) восстановил свою работу 1 июля после карантина из-за пандемии COVID-19.

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Согласно решению правительства, все секс-работники страны могут снова работать без ограничений, передает "ТСН".

Отмечается, что выполнения условий о соблюдении дистанции в 1,5 метра и ношение защитных масок невозможны в секс-индустрии. Поэтому клиенты должны мыть и дезинфицировать руки.

"Все, к чему прикасались, например кровать или дверные ручки, должно быть продезинфицировано", – отметила Фелисия Анна, председатель профсоюза Red Light United.

До введения противоэпидемических мероприятий квартал красных фонарей посещали около 35 тысяч туристов в день. Его заведения были закрыты с середины марта.

После ослабления карантинных мероприятий с 1 июля секс-индустрия возобновит свою работу также в Австрии. А Швейцария разрешила работу борделей еще 6 июня.

Ранее OBOZREVATEL писал, что квартал красных фонарей в Амстердаме, известный тем, что за стеклянными витринами первых этажей позируют работницы секс-индустрии, собираются перенести.