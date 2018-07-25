Секс и соцсети: раскрыты методы работы пойманной в США российской шпионки

Арестованная в США по подозрению в шпионаже россиянка Мария Бутина является примером того, как социальные медиа могут помогать в скрытых операциях влияния.

Такое мнение высказал чиновник контрразведки США, пожелавший сохранить анонимность, пишет Голос Америки.

"Бутина использовала старые методы работы разведки, появляясь на политических мероприятиях, заводя контакты, а затем добавляя их в друзья на Facebook или LinkedIn, и наоборот. Платформы социальных медиа полезные для планирования сетей дружбы и открытия дверей", - добавляет чиновник.

Ей не было официально предъявлено обвинение в шпионаже - скорее всего потому, что ее роль состояла не в том, чтобы похитить государственные и военные тайны, а чтобы войти в политические круги США такими способами, какие были бы полезными для внешнеполитических целей России, в том числе для углубления политических противостояний в странах Запада и открытия путей воздействия.

Из более традиционных методов работы разведки Бутина якобы, по словам американских прокуроров, использовала предложение секса американским политикам и лоббистам, в одном из случаев - чтобы попытаться получить работу в американской лоббистской организации, которая была ее целью.

Она жила с вдвое старшим ее политиком-республиканцем, который был идентифицирован в американских СМИ как лоббист Пол Эриксон.

Женщина, которая приехала в США в 2014 году по студенческой визе, основала в России группу под названием "Право на ношение оружия" и использовала движение для проникновения в Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) и консервативные лоббистские группы, чтобы влиться в американские политические круги.

Платформы социальных медиа очень помогали ей в этом деле: она прокладывала себе путь через консервативную политику США, хвастаясь на своей странице в Facebook встречами, среди прочего, с бывшими кандидатами в президенты от республиканцев Риком Санторумома и Скоттом Уокером, нынешним губернатором штата Висконсин.

Использование открытых платформ для социальных сетей также несет риск: если быть активным на Facebook, возрастает шанс быть разоблаченным, вызывая внимание стражей контрразведки, а также журналистов. Чиновник контрразведки замечает, что Бутина одинаково привлекала к себе внимание как своей активностью в социальных сетях, так и физической деятельностью. Настолько, что разведывательный комитет Сената даже вызвал ее свидетельствовать ранее в этом году.

Напомним, 29-летней Бутиной предъявлено обвинение в исполнении роли агента Кремля в Соединенных Штатах. Департамент юстиции утверждает, что она регулярно контактировала с российскими спецслужбами. Ее обвиняют в сговоре действовать от имени российского правительства и не регистрироваться как иностранный агент. Бутина не признает себя виновной.