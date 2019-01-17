Секретные встречи Трампа и Путина: сенаторы выдвинули жесткое требование

Представители демократов в Сенате США требует доступа к переводчикам, которые присутствовали на всех встречах президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Как пишет The Hill, Роберт Менендес и Джек Рид, высокопоставленные члены сенатских комитетов по международным отношениям и вооруженным силам, направили письмо Трампу с просьбой предоставить переводчиков для интервью в Конгрессе.

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"В свете уровня сохраняемой секретности, которая скрывает ваши отношения с российским лидером, мы настаиваем на том, чтобы переводчики этих ведомств, особенно тот, кто переводил для вашей встречи с президентом Путиным в Хельсинки, были немедленно доступны для интервью с соответствующими комитетами в Конгрессе", - написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января президент США Дональд Трамп резко негативно прокомментировал информацию о сокрытии деталей с его встреч с главой России Владимиром Путиным. Он заявил, что не скрывает ничего о своих разговорах с президентом России.

Напомним, ранее влиятельное издание The Washington Post распространило информацию, что Трамп встречался с Путиным пять раз, однако ни разу глава Белого дома не давал подробного отчета перед своей администрацией.

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