"Секретные спецоперации": Киселев рассказал о новых назначениях Путина

Глава России Владимир Путин после победы на очередных президентских выборах готовит серьезные перестановки в правительстве.

Об этом идет речь в блоге на "Обозревателе" журналиста Евгения Киселева, который подчеркнул, что именно Путин, а не кто-то другой "будет принимать все решения относительно важнейших назначений".

Нынешний министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, считает журналист, о дальнейшем пребывании на должности уже договорился.

"По моей информации, у него есть договоренность с Путиным, что он еще два года пробудет на посту", - сказано в блоге Киселева. Однако президент РФ может планировать иначе, ведь Путин - "хозяин своего слова, хочет дает - хочет забирает обратно".

"Не удивлюсь, если премьером останется Дмитрий Медведев и если сбудутся прогнозы относительно того, что Медведев станет председателем Конституционного суда или новым главой Верховного суда. Нынешний его глава Лебедев собирается уходить на пенсию. На этом посту он пробыл уже больше, чем Путин на посту президента - свыше 20-ти лет", - пишет Киселев.

Он также отмечает, что в РФ может смениться министр обороны, а Сергей Шойгу, который сейчас занимает эту должность, получит другую, не менее важную работу.

"Шойгу – человек верный, преданный. Никто не находится во власти так долго, как он. Он был министром по чрезвычайной ситуации еще до того, как Путин пришел во власть. Не вижу оснований, чтобы он попал в опалу или перешел на какую-то менее значимую должность", - считает журналист.

При этом Киселев указал, что сейчас между "башнями Кремля" идет отчаянная борьба за должности. "Все воюют против всех и в этой ситуации, скорее всего, правительство будет объявлено, что называется в самый последний момент", - пишет он.

К тому же, подобная скрытность - примечательный стиль Путина. Важные решения, как пишет Киселев, в РФ всегда принимались "в жанре секретной спецоперации с параллельными операциями прикрытия, мерами по отвлечению и дезориентации общественного мнения".

Как сообщал "Обозреватель", накануне появилась информация о желании Лаврова покинуть пост министра иностранных дел РФ.