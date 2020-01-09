Когда в 1979 г. Иран захватил и 444 дня удерживал 53 заложника из разгромленного американского посольства, то он надолго попал под санкции. Но несмотря на них торговал нефтью. Это стало возможным благодаря крайне одиозному и талантливому бизнесмену Марку Ричу, который впоследствии 20 лет скрывался от американского правосудия и спецслужб всего мира, построив при этом бизнес на 30 млрд.$.

Просто он был нужен многим правителям, чтобы скрывать противоречия между политической риторикой и экономическими потребностями государств. В "послужном списке" Рича действительно много "деловых партнеров", с которыми велась запрещенная международная торговля. На Кубе они кредитовали Фиделя Кастро, получив за это дешевые никель и золото. В Южную Африку, при режиме апартеида, продавалась нефть. В Советский Союз им ввозилась запрещенная к поставке пшеница, а Россия начала 90-х позволила торговать нефтью и алюминием. В марксистской Анголе финансировался ввоз оружия. Среди прочих партнеров - Ливия Муаммара Каддафи, Никарагуа, Румыния, Чили, Израиль и прочие...

Но для начала Марк Рич совершил революцию на нефтяном рынке. До него всю торговлю нефтью контролировали пять международных корпораций, на всех этапах — от скважины до заправки. Он начал собственное дело в 1973 г. в швейцарской квартире с несколькими сотрудниками. Они стали торговать нефтью напрямую со странами-производителями, назвав компанию в Цуге "Марк Рич энд Ко" (сейчас известная под названием "Гленкор") и переманив основных клиентов "Филипп Бразерс", где Рич работал до этого.

Имея такого талантливого и бесстрашного руководителя, который заключал контракты с отсталыми странами и отвергнутыми миром диктаторами, новая компания очень быстро разрослась и преуспела в торговле продукцией таких областей, как сельское хозяйство, металлургия, нефтегазовая отрасль и прочий международный рынок сырья. Отличие же заключалось в том, что компания Рича не ориентировалась на долгосрочные и дорогостоящие контракты, а работала на моментальных покупках с меньшим капиталом и количеством активов, нежели практиковали крупные компании.

Рич разбирался только в покупке и продаже, но не в транспортировке "черного золота". И ему нужен был партнер, обладавший такими знаниями. Им стал Пинкус Грин, родители которого бежали из СССР в США еще в 1920-е годы.

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В том же 1973 году грянул неслыханный нефтяной кризис, связанный с таки введенным странами ОПЕК эмбарго на ввоз арабской нефти в США. Ну, кому как, а Рич, как всегда лишь умножил свои капиталы, потому как признавал лишь бизнес и игнорировал политику, использовал свои ближневосточные контакты, чтобы обойти эмбарго и купить сырую нефть из Ирана и Ирака. Схема была запутанная, как и положено, с участием нескольких компаний Рича, в том числе оффшорных, дабы запутать налоговые ведомства. Суть была в следующем: на взятые в кредит деньги Рич покупал шестидолларовую нефть через американский концерн "ВТМ". Потом эта нефть перепродавалась через добрый десяток оффшорных фирм и попадала в "Марк Рич энд Ко", которая продавала эту нефть обратно в "ВТМ" по рыночной цене. Дальше все было еще более запутано, опустим детали. Но в итоге - сотни миллионов долларов прибыли и неуплата миллионных налогов! Номинальных владельцев "ВТМ" задержала полиция, где они и дали показания на Рича и Грина, против которых следователями в США начали собираться обвинения.

Как бы там ни было, торговля продолжалась… 14 ноября 1979 года президент США Джимми Картер ввел эмбарго на всю торговлю с Ираном. Для Рича это лишь означало еще больший азарт, суливший бешеную прибыль. Иранскую нефть он продавал в Израиль по секретному трубопроводу.

Марк Рич не был религиозным, но для него очень важен был Израиль. В 1973 году, когда арабские страны бойкотировали Израиль и страна больше не могла получать нефть, Марк Рич долгое время поставлял туда почти всю необходимую стране нефть и отсутствие официальных дипломатических контактов ему ни в коей мере для этого не мешало. Через весь Израиль — от Красного моря до Средиземного — шел трубопровод, по которому текла персидская нефть. При этом аятолла Хомейни открыто заявлял, что мечтает разрушить Израиль и не признает его как государство. В то же время никто, кроме Марка Рича, не покупал у Ирана нефть. Конечно, обе стороны знали, откуда эта нефть и куда она идет, но вслух это никогда не произносили. А потом на прибыль от этих сделок Рич в том числе покупал оружие в Северной Корее и нелегально отправлял его в Иран.

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А между тем следствие в отношении Рича и Грина продолжалось, пополняясь новыми фактами их деятельности. В начале 1982 года 18 сотрудникам американского филиала "Марк Рич энд Ко" были направлены повестки в суд, было получено более 50 свидетельских показаний. Но у махинаторов, конечно же, были грамотные адвокаты, которые не позволяли американским службам "протянуть руки" к швейцарской фирме "Марк Рич энд Ко". Да и само правительство Швейцарии взяло под опеку Рича и Грина, как защиту "государственных интересов", направляя в Нью-Йорк лучших юристов. Рич объявил, что операции с Ираном вела его швейцарская компания, а Швейцария никакого эмбарго не вводила.

В 1983 году был санкционирован арест Рича и Грина. Основное обвинение было предъявлено в сокрытии 48 млн.$ налогов и запрещенной торговле с Ираном во время эмбарго, в электронном мошенничестве и рэкете - всего по 65 уголовным делам, за которые им грозило до 300 лет тюрьмы. За дело взялись прокуратура, налоговая служба, а затем и ФБР. Рич через адвокатов пытался договориться о сделке со следствием и выплатить крупную сумму для досудебного урегулирования дела, но прокурор категорически отказался обсуждать сделку, заявив, что будет добиваться для Рича 25-летнего тюремного заключения.

Дальше события развивались стремительно. Американские власти затребовали тонны документов у швейцарской компании Marc Rich + Co. Та отказалась их предоставлять, сославшись на законы Швейцарии. И американский судья приговорил Marc Rich + Co к штрафу в размере $50 тыс. в день, который она должна платить, пока не предоставит документы. А прокурор Рудольфо Джулиани, ставший впоследствии мэром Нью-Йорка, провел пресс-конференцию, на которой обвинил Рича и Грина в "крупнейшем уклонении от уплаты налогов в истории" и "торговле с врагом". Прокуратура применила против Рича закон RICO, принятый, вообще-то, для борьбы с мафией, и заблокировала все активы Рича и его компаний в США.

Но за всем происходившим Рич наблюдал издалека – за три месяца до скандальной пресс-конференции он переехал в Швейцарию, чтобы уже не вернуться в США никогда. Рич получил испанское и израильское гражданства, Грин - боливийское.

А в начале 1993 года Марк Рич частично отошел от дел, отказавшись от контрольного пакета акций "Марк Рич энд Ко". В Америку он так и не вернулся, как не выезжал и в любую другую страну, имевшую договор с США об экстрадиции. Но прекрасно прожил в своем шикарном поместье Вилла Роза в Швейцарии.

Больше всего на этом деле, тянувшемся почти 20 лет, заработали, вероятно, адвокаты. А невозможность посетить США не дала Ричу попрощаться с умершей в 1996 году от рака дочерью Габриэллой. Американцы неоднократно пытались выманить Рича из Швейцарии в другую страну, в том числе в Россию, чтобы экстрадировать его уже оттуда. Пытались и просто похитить и вывезти через прозрачную швейцарско-германскую границу. Но все планы срывались – в основном, благодаря Авнеру Азулаю – бывшему офицеру "Моссада", возглавившему службу безопасности Рича. Тем временем деловая империя Рича продолжала работать в 128 странах мира, а его личное состояние оценивалось уже в миллиарды долларов.

Закончилась эта эпопея самым неожиданным образом. Марку Ричу было подписано помилование президентом США Биллом Клинтоном, причем в самый последний день его правления, 20 января 2001 года, за несколько часов до того, как навсегда покинуть Белый дом. Причины до сих пор непонятны, хоть версий гуляет довольно много.

И хоть Марк Рич никогда за время своей работы не говорил с журналистами и не давал интервью, отойдя от активной деятельности он сделал исключение для журналиста Даниэля Амманна. Под авторством которого вышла интереснейшая книга "Нефтяной король. Секретная жизнь Марка Рича" — биография трейдера, который прошел путь от бедного еврейского мальчика-беженца Марселла Рейха до бизнесмена, пожимавшего руки диктаторам...

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