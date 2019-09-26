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27 сентября • обновлено в 19:04
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Секретная жалоба на президентов: Трамп ярко отреагировал

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Президет США Дональд Трамп прокомментировал жалобу сотрудника американских спецслужб на его разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, которую рассекретили 26 сентября, назвав ее фейком.

Соответствующий пост появился на странице лидера в Twitter.

"Информатор с информацией со вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано в ходе очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм!" – возмутился Трамп.

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Трамп ярко отреагировал на секретную жалобу

Трамп ярко отреагировал на секретную жалобу

Кроме того, президент США написал, что председателю Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США сенатору-демократу Адаму Шиффу, которому и была адресована жалоба, нельзя доверять.

"Адам Шифф не заслуживает доверия. Еще одна фантазия, чтобы навредить Республиканской партии!" – высказался он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее в сети появился перевод жалобы на русский язык.

  • Перед этим в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который состоялся между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

  • Какая вероятность снятия Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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