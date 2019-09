Секретная жалоба на президентов: Трамп ярко отреагировал

Президет США Дональд Трамп прокомментировал жалобу сотрудника американских спецслужб на его разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, которую рассекретили 26 сентября, назвав ее фейком.

Соответствующий пост появился на странице лидера в Twitter.

"Информатор с информацией со вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано в ходе очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм!" – возмутился Трамп.

Кроме того, президент США написал, что председателю Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США сенатору-демократу Адаму Шиффу, которому и была адресована жалоба, нельзя доверять.

"Адам Шифф не заслуживает доверия. Еще одна фантазия, чтобы навредить Республиканской партии!" – высказался он.

A whistleblower with second hand information? Another Fake News Story! See what was said on the very nice, no pressure, call. Another Witch Hunt!

Liddle’ Adam Schiff, who has worked unsuccessfully for 3 years to hurt the Republican Party and President, has just said that the Whistleblower, even though he or she only had second hand information, “is credible.” How can that be with zero info and a known bias. Democrat Scam!