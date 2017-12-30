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"Нелюбимая жена": блогер раскрыл секрет устойчивости Путина

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Что бы ни говорил Владимир Путин в роли кандидата в президенты, это будет носить характер "самооговора".

Такое мнение "Обозревателю" высказал российский публицист, блогер и аналитик Владимир Голышев.

"Страшная проблема в России – это бедность россиян", - говорит человек, который последние 19 лет был руководителем России. "России нужны перемены", - говорит человек, который последние 19 лет был главой государства. Какие могут быть перемены? Очень простые: надо поменять главу. Если он обещает счастливое будущее, это означает, что у нас было несчастное прошлое. Все, что он говорит, носит характер самооговора", - заявил публицист.

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Голышев признал: в российском обществе имеет место "колоссальная усталость" от такого долгого пребывания во власти одного человека. По его словам, тот, кто "в компании с умным видом скажет что-то положительное про Путина, вызовет недоумение или смех".

"Но секрет его устойчивости – в отсутствии альтернативы", - констатировал публицист.

"В стране нет политики и политиков. Вообще. Для населения Путин является единственным главой государства. В свое время он продемонстрировал альтернативу в лице Медведева, которого позиционировали как вечно спящего недотепу. Менять Путина на недотепу? У людей нет выбора, поэтому приходится жить "с нелюбимой женой", - пояснил Голышев.

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Как писал "Обозреватель", ранее Владимир Голышев назвал человека, который способен "сломать игру" Путина на выборах.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивВыборы в России
Персоны
Владимир ГолышевВладимир Путин
Место
Россия
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